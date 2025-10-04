連假跟團出國注意！台旅客買太少 韓導遊「整團關車上」訓話：很沒面子

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊示意圖。圖／AI生成
一名網友在Dcard發文指出，自己日前赴韓旅遊，由於人數多還有老人家，便選擇跟旅行社5天4夜的團，其實整體行程都還算滿意，「我們想去的地方都有去，景點都不錯，餐點也算好吃」，但是愉快的旅遊在第四天變了調。

第四天是購物行程，原PO聽完免稅店的專櫃介紹後去看其他商品，結果逛到一半被導遊用很兇的口氣說：「你們打擾到其他人了」，但他們只是在試用和討論商品，而且周圍沒有其他人，整間店還有其他5、6團的團客，本來就非常吵雜，讓原PO覺得被罵的莫名其妙，氣到把原本要買的商品都放回去，離開前還聽到其他團員被要求每人至少買一包面膜，「這難道是強迫消費嗎？」

更誇張的是，等大家都回到巴士後，導遊沒有請司機先開車，而是拿起麥克風訓話，指出本來就有購物行程，這些店都有贊助，要求大家將心比心，「如果換作是你們，客人在店裡一分錢都不花，你們是如何感受」，甚至和團內老人家吵起來，表示自已不用也可以買回去送人，直言客人在配合的免稅店消費太少讓她很沒面子，最後等到導遊訓完話才發車。

原PO表示，本來就知道有購物行程、也願意買，但是試用後真的覺得該專櫃產品真的不好用，甚至有人覺得有點過敏，質疑為何不能買其他產品？重點還是態度問題，大家是來出遊放鬆的，不是來被訓話的，「說實話，老年人很好收買的，美言幾句，請他們看在妳前幾天的服務上，支持一點，我是不信他們會完全不買」。

在原PO發文後，負責的旅行社有主動聯繫，表示對導遊的行徑也不認同，很有誠意處理和幫忙，希望原PO可以先刪文、把傷害降到最低，但當事導遊仍在Line和Threads上和原PO持續爭執。

導遊 旅行社 跟團

