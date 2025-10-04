太多也不行？10月3個連假她好崩潰 怨喊「1事不能做」網看傻

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，10月共有3個3天連假，對她來說實在太多了，還抱怨假期一到就無法看盤操作股票。示意圖／Ingimage
不少人最期待的就是放連假，不過，一名女網友分享，10月共有3個3天連假，對她來說實在太多了，還抱怨假期一到就無法看盤操作股票。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「大家會討厭連假太多嗎？」為題，指出10月份光是中秋節（10月4日至6日）、國慶日（10月10日至12日）、光復節（10月24日至26日）就有3個三天連假，對她來說真的太多了，尤其這些時間都不能買賣股票，讓她相當困擾，也好奇是否有人跟她一樣，覺得連假太多反而是負擔？

貼文一出後，不少網友都表示「不會啊，我還多請2天，爽啦」、「不會，旅遊或在家網購，舒服舒服」、「不會，什麼樣的人不想放假啊」、「下禮拜請3天連放9天超爽Der」、「機票早就都訂好了」、「跟平常一樣，訂一堆飯店耍廢」、「不會！反正工作可以慢慢做」、「奴性太重了，我還嫌假少」。

不過，也有部分網友認同原PO想法，回應、「看工作性質，放假工作又沒人做，我是沒有多開心，只是壓縮處理時間」、「辦公室性質的工作可能就會覺得連假很困擾，因為進度一直累積」。

