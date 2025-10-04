50嵐市府店無預警結束營業！宜蘭人崩潰：稀有珍品斷源

台北捷運市政府站人潮眾多，3、4號出口通道聚集不少店面。對此，一名網友分享，50嵐市府店結束營業，因宜蘭沒有50嵐分店，很多宜蘭人都是在這購買飲料，再去轉運站搭車，如今這消息讓不少宜蘭人崩潰。

這名網友在社群平台「Threads」表示，捷運市政府站3、4號出口的店家，包括Mister Donut、7-Eleven等店家全部拉下鐵門，同步進行整修，不過50嵐卻把招牌拆下，已經正式結束營業，讓不少通勤到台北上班的宜蘭人相當崩潰，因為宜蘭沒有50嵐的分店，想在宜蘭喝到50嵐，都是在市府店購買。

貼文一出後，不少網友都哀嚎，紛紛表示「回宜蘭我都一定要來這間買欸」、「最難過的100％是宜蘭人」、「宜蘭人距離最近的稀有珍品斷源」、「天啊！宜蘭人的悲劇」、「之前在這上班都要一杯50嵐壓著，店員還會記住我的喜好」、「屬於宜蘭人的災難」。

對此，粉專「宜蘭氏」也在「Threads」表示，陪伴無數上班族與返鄉人潮的「50嵐市府店」無預警結束營業，這間開在捷運市政府站的門市，長年是宜蘭人返鄉搭客運前的指定打卡點，一杯手搖飲成為旅程的慰藉，如今已成了回憶。