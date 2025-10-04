日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

一名旅客近日在福岡機場候機期間，差點發生行李被陌生人推走的事件。該旅客在社群平台「threads」表示，當時因為距離登機時間還早，所以在入境大廳巴士等候區坐下並為手機充電，沒想到突然發現兩名講日語的女性在自己面前想把行李推走。

原PO立即用日語質問兩名女子：「這是妳的行李嗎？」對方顯得慌張，並表示「以為是朋友的行李」。當原PO追問「妳朋友的行李是哪一個？」對方改口稱「認錯了」。原PO質疑：「自己行李認不出來嗎？為何要別人來幫妳推？」

女子接著稱自己是來「接朋友」，但原PO指出：「妳要確認清楚再拿，我坐在旁邊妳都敢推走？」原PO並表示有意報警。兩名女子連忙道歉並聲稱誤會，之後離開現場。

原PO也表示，兩名女子一人是東南亞籍、一人是東方臉孔，後來她們走去隔壁走道，各自推著包膜完好的行李箱離開，顯示應為剛抵達日本。原PO也呼籲，在機場的時候千萬要特別注意，福岡機場都有這種犯罪集團。

文章曝光後，不少人也表示有相同經驗，「我也試過同樣都是在福岡機場，在登機閘口買手信的店舖排隊付款時，有個操大陸口音的人突然把我男朋友的行李箱推走，制止她後，她只說認錯了，我們看她另外一個行李箱根本就完全不同樣」、「好像很多喔，因為真的常常看的飛日本的在threads上找行李，說不見了」、「她們推走的搞不好也不是自己的行李」。

也不少人表示，「好誇張！還好妳有發現」、「好可怕喔」、「好煩喔太多這種行李扒手了吧」，還有網友認為不只福岡會發生「不單是日本，其他國家也有很多類似偷行李事件」、「成田express上面也有偷行李的小偷，我的大行李就這麼沒了，請大家務必小心」。