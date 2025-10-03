早餐店要求顧客「自助收碗盤」挨批 網友力挺：舉手之勞而已

大清早來份外食早餐，是許多上班族和學生的日常。不少人圖個方便，找間早餐店快速解決，但若店家不提供冷氣與廁所，還要求客人自己收拾餐具，你能接受嗎？

就有網友抱怨，平常外食若遇到這樣的狀況，「一律不吃」，強調自己實在無法接受，寧可直接換一家店。沒想到貼文一出，反倒引來大批網友砲轟。

多數人對原PO的抱怨並不認同，認為這只是舉手之勞，速食店與美食街同樣需要顧客自行收拾，「覺得不行就別去」。甚至用更直白的比喻調侃：「在外拉屎也沒人幫你擦屁股吧？」指出自己動手反而能維持環境整潔，避免桌上堆滿垃圾讓人看了尷尬。

另有聲音強調，現在人力成本高漲，餐飲店家減少外場人手合理，「既然沒收服務費，要求顧客協助也能接受」。還有人補充，如果能在價格上有所反映，更能讓人心服口服。

但並非所有留言都一面倒支持店家，有網友提醒，顧客收拾餐具並不代表業者能完全不管外場，若桌面清潔不到位，體驗反而大打折扣。認為關鍵還是在於餐點品質，「只要好吃，自己收一下也不算什麼」。