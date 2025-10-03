快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

早餐店要求顧客「自助收碗盤」挨批 網友力挺：舉手之勞而已

聯合新聞網／ 綜合報導
不少店家為減少人力成本，需由顧客餐後自行整理回收。示意圖／ingimage
不少店家為減少人力成本，需由顧客餐後自行整理回收。示意圖／ingimage

大清早來份外食早餐，是許多上班族和學生的日常。不少人圖個方便，找間早餐店快速解決，但若店家不提供冷氣與廁所，還要求客人自己收拾餐具，你能接受嗎？

就有網友抱怨，平常外食若遇到這樣的狀況，「一律不吃」，強調自己實在無法接受，寧可直接換一家店。沒想到貼文一出，反倒引來大批網友砲轟。

多數人對原PO的抱怨並不認同，認為這只是舉手之勞，速食店與美食街同樣需要顧客自行收拾，「覺得不行就別去」。甚至用更直白的比喻調侃：「在外拉屎也沒人幫你擦屁股吧？」指出自己動手反而能維持環境整潔，避免桌上堆滿垃圾讓人看了尷尬。

另有聲音強調，現在人力成本高漲，餐飲店家減少外場人手合理，「既然沒收服務費，要求顧客協助也能接受」。還有人補充，如果能在價格上有所反映，更能讓人心服口服。

但並非所有留言都一面倒支持店家，有網友提醒，顧客收拾餐具並不代表業者能完全不管外場，若桌面清潔不到位，體驗反而大打折扣。認為關鍵還是在於餐點品質，「只要好吃，自己收一下也不算什麼」。

早餐 早餐店 自助式 垃圾分類

延伸閱讀

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

10月放三大連假超爽？網揭殘酷真相 上班族崩潰：根本沒比較輕鬆！

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

午餐革命成功！中山女高9月30日全面開放外送

相關新聞

早餐店要求顧客「自助收碗盤」挨批 網友力挺：舉手之勞而已

大清早來份外食早餐，是許多上班族和學生的日常。不少人圖個方便，找間早餐店快速解決，但若店家不提供冷氣與廁所，還要求客人自己收拾餐具，你能接受嗎？

當面說聽不懂的語言失禮嗎？ 網熱議：像被隔離在外

在公共場合，別人在你面前用聽不懂的語言交談，你會覺得被排擠嗎？一名網友在「」論壇抱怨，認為這樣的行為「很沒禮貌」，貼文一出也引發討論。

躺進去變長眠？宜得利冬季毛毯爆紅 獵奇造型網驚：過度莊嚴

除了造型引發話題，毛毯本身的實用性也備受肯定。主打極暖系列，材質柔軟、保暖效果佳，尤其是頸部和肩膀的防寒設計，被不少人讚為「小細節做得超貼心」適合在寒冬中長時間窩在沙發或床上。

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

若不幸遇上詐騙，往往損失的金額龐大，也帶給許多家庭沉重負擔。近日有一篇出現在Dcard論壇的文章引發熱議，一名上班族分享，因為母親誤中詐騙，不僅背上債務還向親友借錢，自己只好在工作期間過著拮据的生活，卻意外發現同事與老闆早已默默在身邊伸出援手，讓他感動到落淚。

閨密帶小孩來玩自取2隻星之卡比娃娃！被抓包嗆主人「太計較」：大不了給錢

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文抱怨，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關娃娃，有位女性朋友帶兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。原PO事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答當天從她家中「拿了2隻走之後，小孩這2天一直在玩」。原PO大感困惑，因她從沒有說要送娃娃，但卻被擅自取走，但朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

台北捷運近日發生一起激烈的優先席讓座衝突事件，一名年輕乘客在遭年長婦人連續逼迫讓座後，憤而起身將對方「一腳踹飛」，畫面在網路瘋傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。