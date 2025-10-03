快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

當面說聽不懂的語言失禮嗎？ 網熱議：像被隔離在外

聯合新聞網／ 綜合報導
在什麼場合該說什麼語言，掀起網友討論。示意圖／ingimage
在什麼場合該說什麼語言，掀起網友討論。示意圖／ingimage

在公共場合，別人在你面前用聽不懂的語言交談，你會覺得被排擠嗎？一名網友在「mobile01」論壇抱怨，認為這樣的行為「很沒禮貌」，貼文一出也引發討論。

原PO表示，這種情況真的非常失禮，舉例來說，阿嬤聽不懂國語時，母親若想在她面前談論一些事情，就會刻意轉用國語與自己對話，讓阿嬤完全聽不懂。而將這種經驗類比到日常生活，認為在他人面前刻意切換語言，就像是將人「隔離在對話外」。

不少網友表示感同身受，認為這種行為確實會讓人覺得被忽視。直言就算是英文，對不熟悉的人來說也像是一種排擠；有人過去就曾在朋友群體中遇到類似狀況，「那種不自在的感覺很明顯」。

另一派人則認為，語言多元是現實，並不能一概視為不尊重。指出在國際場合或跨國職場，使用英文或母語溝通相當普遍；甚至有人舉例，早年台灣機師滯留中國時，就靠講客語打電話報平安，成功規避監聽，「這種時候反而成了保護」。

也有網友強調要看場合與對象，如果是親友間的聚會，大家都有共通語言卻偏偏切換成他人聽不懂的話，確實會讓人感到不舒服；但若是因為專業領域或隱私考量而自然使用母語，則屬於情有可原。

英語 台語 語言 國家語言

延伸閱讀

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

酒後讓外語更流暢？ 學生學荷蘭語實驗奪搞笑諾貝爾「和平獎」

影／川普空軍一號遇客機貼近！航管怒飆客機機師 大吼「別再滑iPad」

司馬庫斯部落兒童專輯發表 用歌聲守護泰雅族母語與文化

相關新聞

早餐店要求顧客「自助收碗盤」挨批 網友力挺：舉手之勞而已

大清早來份外食早餐，是許多上班族和學生的日常。不少人圖個方便，找間早餐店快速解決，但若店家不提供冷氣與廁所，還要求客人自己收拾餐具，你能接受嗎？

當面說聽不懂的語言失禮嗎？ 網熱議：像被隔離在外

在公共場合，別人在你面前用聽不懂的語言交談，你會覺得被排擠嗎？一名網友在「」論壇抱怨，認為這樣的行為「很沒禮貌」，貼文一出也引發討論。

躺進去變長眠？宜得利冬季毛毯爆紅 獵奇造型網驚：過度莊嚴

除了造型引發話題，毛毯本身的實用性也備受肯定。主打極暖系列，材質柔軟、保暖效果佳，尤其是頸部和肩膀的防寒設計，被不少人讚為「小細節做得超貼心」適合在寒冬中長時間窩在沙發或床上。

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

若不幸遇上詐騙，往往損失的金額龐大，也帶給許多家庭沉重負擔。近日有一篇出現在Dcard論壇的文章引發熱議，一名上班族分享，因為母親誤中詐騙，不僅背上債務還向親友借錢，自己只好在工作期間過著拮据的生活，卻意外發現同事與老闆早已默默在身邊伸出援手，讓他感動到落淚。

閨密帶小孩來玩自取2隻星之卡比娃娃！被抓包嗆主人「太計較」：大不了給錢

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文抱怨，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關娃娃，有位女性朋友帶兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。原PO事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答當天從她家中「拿了2隻走之後，小孩這2天一直在玩」。原PO大感困惑，因她從沒有說要送娃娃，但卻被擅自取走，但朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

台北捷運近日發生一起激烈的優先席讓座衝突事件，一名年輕乘客在遭年長婦人連續逼迫讓座後，憤而起身將對方「一腳踹飛」，畫面在網路瘋傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。