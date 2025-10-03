當面說聽不懂的語言失禮嗎？ 網熱議：像被隔離在外

在公共場合，別人在你面前用聽不懂的語言交談，你會覺得被排擠嗎？一名網友在「mobile01」論壇抱怨，認為這樣的行為「很沒禮貌」，貼文一出也引發討論。

原PO表示，這種情況真的非常失禮，舉例來說，阿嬤聽不懂國語時，母親若想在她面前談論一些事情，就會刻意轉用國語與自己對話，讓阿嬤完全聽不懂。而將這種經驗類比到日常生活，認為在他人面前刻意切換語言，就像是將人「隔離在對話外」。

不少網友表示感同身受，認為這種行為確實會讓人覺得被忽視。直言就算是英文，對不熟悉的人來說也像是一種排擠；有人過去就曾在朋友群體中遇到類似狀況，「那種不自在的感覺很明顯」。

另一派人則認為，語言多元是現實，並不能一概視為不尊重。指出在國際場合或跨國職場，使用英文或母語溝通相當普遍；甚至有人舉例，早年台灣機師滯留中國時，就靠講客語打電話報平安，成功規避監聽，「這種時候反而成了保護」。

也有網友強調要看場合與對象，如果是親友間的聚會，大家都有共通語言卻偏偏切換成他人聽不懂的話，確實會讓人感到不舒服；但若是因為專業領域或隱私考量而自然使用母語，則屬於情有可原。