快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

躺進去變長眠？宜得利冬季毛毯爆紅 獵奇造型網驚：過度莊嚴

聯合新聞網／ 綜合報導
日本居家品牌宜得利，近期推出一款冬季必備「極暖毛毯」。圖擷取自日本宜得利官網
日本居家品牌宜得利，近期推出一款冬季必備「極暖毛毯」。圖擷取自日本宜得利官網

日本居家品牌宜得利（Nitori）近期推出一款冬季必備「極暖毛毯」，主打能完整包覆脖子與肩膀，解決許多人冬天肩頸著涼的困擾。產品一上市便因貼心設計獲得好評，然而這款毛毯因獵奇造型，意外掀起網路熱議，讓網友笑稱「好像躺在棺材裡」。

有網友在Threads上分享，日本最大家居連鎖店宜得利，最近推出一款被網友譽為「天才毛布 (天才毛毯)」的解決方案。不過該款毛毯的外觀卻相當獵奇，將毛毯蓋上後僅會剩頭部露在外面，而身體則是完整被包覆。

日本宜得利推出冬季必備「極暖毛毯」，圖為有袖子的款式。圖擷取自日本宜得利官網
日本宜得利推出冬季必備「極暖毛毯」，圖為有袖子的款式。圖擷取自日本宜得利官網

文章曝光，網友們紛紛開玩笑，「跟看親人躺的冰櫃很像」、「場面過度莊嚴」、「看起來好像安眠了」、「跟著菩薩去西方極樂世界修行」。還有網友透露另一款「袖子版本」的更方便，「有袖子那個好像很不錯欸！玩手機也不會冷死」。

但除了獵奇的造型外，毛毯本身的實用性也大獲好評，該款商品主打「極暖」，擁有吸濕發熱的特色，內層填充棉，雙層設計，保溫效果極佳，扣上後方的鈕扣，能包覆脖子與肩膀不易滑落。

相關新聞

躺進去變長眠？宜得利冬季毛毯爆紅 獵奇造型網驚：過度莊嚴

除了造型引發話題，毛毯本身的實用性也備受肯定。主打極暖系列，材質柔軟、保暖效果佳，尤其是頸部和肩膀的防寒設計，被不少人讚為「小細節做得超貼心」適合在寒冬中長時間窩在沙發或床上。

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

若不幸遇上詐騙，往往損失的金額龐大，也帶給許多家庭沉重負擔。近日有一篇出現在Dcard論壇的文章引發熱議，一名上班族分享，因為母親誤中詐騙，不僅背上債務還向親友借錢，自己只好在工作期間過著拮据的生活，卻意外發現同事與老闆早已默默在身邊伸出援手，讓他感動到落淚。

閨密帶小孩來玩自取2隻星之卡比娃娃！被抓包嗆主人「太計較」：大不了給錢

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文抱怨，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關娃娃，有位女性朋友帶兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。原PO事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答當天從她家中「拿了2隻走之後，小孩這2天一直在玩」。原PO大感困惑，因她從沒有說要送娃娃，但卻被擅自取走，但朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

台北捷運近日發生一起激烈的優先席讓座衝突事件，一名年輕乘客在遭年長婦人連續逼迫讓座後，憤而起身將對方「一腳踹飛」，畫面在網路瘋傳...

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

一名日籍網友表示，昨天在東京羽田機場報到時，看到前面一組台灣人被抽查，海關要求打開託運的行李箱確認免稅品有沒有攜帶出境，直喊「日本政府終於開始嚴查了」。

不是都市傳說！搭華航行李箱被摔壞 網紅驚呼：地勤給全新的

網紅「一隻阿圓」昨(1)日在社群平台Threads發文指出，她的夥伴阿簡返國時，行李箱被摔破一個大洞，原本只打算向地勤反映，沒想到中華航空的地勤人員直接表示「可以換新的」，隨後真的送來一只全新的行李箱，讓她直呼：「原來行李箱被摔壞可以換一顆，我以為是都市傳說！」阿簡更忍不住笑說：「中華航空現在是我爸，心中。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。