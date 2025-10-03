躺進去變長眠？宜得利冬季毛毯爆紅 獵奇造型網驚：過度莊嚴

日本居家品牌宜得利（Nitori）近期推出一款冬季必備「極暖毛毯」，主打能完整包覆脖子與肩膀，解決許多人冬天肩頸著涼的困擾。產品一上市便因貼心設計獲得好評，然而這款毛毯因獵奇造型，意外掀起網路熱議，讓網友笑稱「好像躺在棺材裡」。

有網友在Threads上分享，日本最大家居連鎖店宜得利，最近推出一款被網友譽為「天才毛布 (天才毛毯)」的解決方案。不過該款毛毯的外觀卻相當獵奇，將毛毯蓋上後僅會剩頭部露在外面，而身體則是完整被包覆。

日本宜得利推出冬季必備「極暖毛毯」，圖為有袖子的款式。圖擷取自日本宜得利官網

文章曝光，網友們紛紛開玩笑，「跟看親人躺的冰櫃很像」、「場面過度莊嚴」、「看起來好像安眠了」、「跟著菩薩去西方極樂世界修行」。還有網友透露另一款「袖子版本」的更方便，「有袖子那個好像很不錯欸！玩手機也不會冷死」。

但除了獵奇的造型外，毛毯本身的實用性也大獲好評，該款商品主打「極暖」，擁有吸濕發熱的特色，內層填充棉，雙層設計，保溫效果極佳，扣上後方的鈕扣，能包覆脖子與肩膀不易滑落。