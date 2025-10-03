快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友省吃儉用，在公司無償加班只為吃泡麵。示意圖／ingimage
有網友省吃儉用，在公司無償加班只為吃泡麵。示意圖／ingimage

若不幸遇上詐騙，往往損失的金額龐大，也帶給許多家庭沉重負擔。近日有一篇出現在Dcard論壇的文章引發熱議，一名上班族分享，因為母親誤中詐騙，不僅背上債務還向親友借錢，自己只好在工作期間過著拮据的生活，卻意外發現同事與老闆早已默默在身邊伸出援手，讓他感動到落淚。

原PO在Dcard心情板發文表示，為了節省支出，他開始自己煮飯帶到公司當午餐，並利用下班後的時間「無償加班」，只為了能在茶水間煮公司的泡麵當晚餐。他還忍痛停掉一週四次的健身課程，甚至在同事聚會時，只以「沒胃口」喝白開水度過。

他原以為自己默默的舉動沒被察覺，但其實因同事認識他的母親，辦公室很早就知道了狀況。老闆因此發起每週一次請員工吃午餐飯盒的活動，同事們刻意多訂飯盒，笑稱「剩下要丟掉很可惜」，暗地裡讓他能多帶一份當晚餐。而公司茶水間也悄悄升級，不僅添購氣炸鍋，冰箱裡更出現雞蛋、冷凍雞塊，茶水間也多了即食咖哩包、冰品等，讓原PO不再只能靠泡麵果腹。

直到某日原PO在廁所意外聽到同事談話，才驚覺這些改變並非單純福利提升，而是大家為了幫助他而默契配合。甚至行政同仁還提醒別人「冰箱的雞蛋和菜少動點，他每天吃泡麵不健康」，並以「快壞掉了，幫忙解決一下」作為理由，讓他能放心取用。

原PO坦言，自己原以為這些「小確幸」只是偶然，如今才知道是整個公司在默默支持，「我第一次在公司掉下眼淚，很慶幸能遇到這樣的同事與老闆。」

這則貼文曝光後，吸引大批網友留言，紛紛直呼「上網就是要看這種文章，希望你趕快度過難關」、「好暖！你平常做人肯定也很不錯，祝福還債順利」、「職場上有這麼好的老闆同事真是太暖了」、「雖然幫不上忙，但想跟你說聲~加油！」、「詐騙真的該下地獄，你遇到的老闆同事人都很好」。

詐騙 上班族 同事 泡麵

延伸閱讀

外送飲料別「去冰」！營養師揭中毒風險：2類飲品更要小心

台灣海鮮很貴？他讚北海道吃生鮭魚「6片不用150」 網不服：東港大勝

職場5星座淪工具人…雙魚「1句話」心甘情願加班 他們太可靠卻難升遷

吃飽飯就想睡？健檢沒紅字≠健康 醫曝「4件小事」藏警訊

相關新聞

老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

若不幸遇上詐騙，往往損失的金額龐大，也帶給許多家庭沉重負擔。近日有一篇出現在Dcard論壇的文章引發熱議，一名上班族分享，因為母親誤中詐騙，不僅背上債務還向親友借錢，自己只好在工作期間過著拮据的生活，卻意外發現同事與老闆早已默默在身邊伸出援手，讓他感動到落淚。

閨密帶小孩來玩自取2隻星之卡比娃娃！被抓包嗆主人「太計較」：大不了給錢

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文抱怨，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關娃娃，有位女性朋友帶兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。原PO事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答當天從她家中「拿了2隻走之後，小孩這2天一直在玩」。原PO大感困惑，因她從沒有說要送娃娃，但卻被擅自取走，但朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

台北捷運近日發生一起激烈的優先席讓座衝突事件，一名年輕乘客在遭年長婦人連續逼迫讓座後，憤而起身將對方「一腳踹飛」，畫面在網路瘋傳...

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

一名日籍網友表示，昨天在東京羽田機場報到時，看到前面一組台灣人被抽查，海關要求打開託運的行李箱確認免稅品有沒有攜帶出境，直喊「日本政府終於開始嚴查了」。

不是都市傳說！搭華航行李箱被摔壞 網紅驚呼：地勤給全新的

網紅「一隻阿圓」昨(1)日在社群平台Threads發文指出，她的夥伴阿簡返國時，行李箱被摔破一個大洞，原本只打算向地勤反映，沒想到中華航空的地勤人員直接表示「可以換新的」，隨後真的送來一只全新的行李箱，讓她直呼：「原來行李箱被摔壞可以換一顆，我以為是都市傳說！」阿簡更忍不住笑說：「中華航空現在是我爸，心中。」

網紅曝8種台灣美食日本人怕爆不敢吃！一票人驚：竟沒有皮蛋

台灣飲食文化多元豐富，卻常因口味差異在外國人間掀起討論。近日，一名在台日本網紅整理出「8款日本人最不敢嘗試的台灣美食」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。