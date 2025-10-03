老媽遭詐騙欠債…上班族無償加班只為吃泡麵 同事老闆暖舉讓他淚崩

若不幸遇上詐騙，往往損失的金額龐大，也帶給許多家庭沉重負擔。近日有一篇出現在Dcard論壇的文章引發熱議，一名上班族分享，因為母親誤中詐騙，不僅背上債務還向親友借錢，自己只好在工作期間過著拮据的生活，卻意外發現同事與老闆早已默默在身邊伸出援手，讓他感動到落淚。

原PO在Dcard心情板發文表示，為了節省支出，他開始自己煮飯帶到公司當午餐，並利用下班後的時間「無償加班」，只為了能在茶水間煮公司的泡麵當晚餐。他還忍痛停掉一週四次的健身課程，甚至在同事聚會時，只以「沒胃口」喝白開水度過。

他原以為自己默默的舉動沒被察覺，但其實因同事認識他的母親，辦公室很早就知道了狀況。老闆因此發起每週一次請員工吃午餐飯盒的活動，同事們刻意多訂飯盒，笑稱「剩下要丟掉很可惜」，暗地裡讓他能多帶一份當晚餐。而公司茶水間也悄悄升級，不僅添購氣炸鍋，冰箱裡更出現雞蛋、冷凍雞塊，茶水間也多了即食咖哩包、冰品等，讓原PO不再只能靠泡麵果腹。

直到某日原PO在廁所意外聽到同事談話，才驚覺這些改變並非單純福利提升，而是大家為了幫助他而默契配合。甚至行政同仁還提醒別人「冰箱的雞蛋和菜少動點，他每天吃泡麵不健康」，並以「快壞掉了，幫忙解決一下」作為理由，讓他能放心取用。

原PO坦言，自己原以為這些「小確幸」只是偶然，如今才知道是整個公司在默默支持，「我第一次在公司掉下眼淚，很慶幸能遇到這樣的同事與老闆。」

這則貼文曝光後，吸引大批網友留言，紛紛直呼「上網就是要看這種文章，希望你趕快度過難關」、「好暖！你平常做人肯定也很不錯，祝福還債順利」、「職場上有這麼好的老闆同事真是太暖了」、「雖然幫不上忙，但想跟你說聲~加油！」、「詐騙真的該下地獄，你遇到的老闆同事人都很好」。