香港01／ 撰文：田中貴
圖為星之卡比娃娃。取自Lalaport臉書
圖為星之卡比娃娃。取自Lalaport臉書

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文抱怨，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關娃娃，有位女性朋友帶兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。

原PO事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答當天從她家中「拿了2隻走之後，小孩這2天一直在玩」。原PO大感困惑，因她從沒有說要送娃娃，但卻被擅自取走，但朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。

大量網友留言直斥該人母做壞榜樣，勸原PO立即絕交，「就是偷竊沒什麼好說的」、「她現在是被告，不是朋友」、「滿糟糕的教育觀，要是我的話，會審視這段友誼還需不需要存在」、「這朋友不用再交下去了，真的不是錢的問題」。

朋友攜子上門玩耍 非常開心

原PO在Dcard討論區表示，自己喜歡星之卡比，家中更有幾百隻娃娃，朋友得知後，詢問可否帶同其兒子上門玩耍，原PO表示同意，並形容「那天也玩的很開心，還用卡比鬆餅機做點心，也拍了不少照片」。

朋友承認拿走2隻娃娃 反批原PO斤斤計較

2天後，原PO見到朋友發出的限時動態，看見對方小孩手上手拿2隻星之卡比娃娃，原PO原本高興回覆「他也感受到卡比的魅力了嗎？」，朋友隨即稱是，更自爆「從妳家拿2隻走之後，他這2天一直在玩」。原PO質疑對方為何「不問自取」，但朋友反認為原PO計較，甚至說出「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？他只是小孩」，更批評原PO「用『偷』這個詞很誇張，大不了給錢」。

等同偷竊 原PO傻眼︰不是錢的問題

原PO在文中指出「這不是錢的問題呀！是感覺問題，對方想要可以問看看，但是直接偷走是什麼意思」，直指沒有告知就擅取就是等同偷竊，和什麼物件、值多少錢沒有關係。

網友︰這個不是朋友 這是被告

許多網友支持原PO看法，留言指「這個不是朋友，這是被告」、「這樣我家裡放很多錢，他也能擅自拿幾張走」、「就是偷啊，這什麼朋友，還反過來情緒勒索」。

文章授權轉載自《香港01》

朋友 小孩 閨密

閨密帶小孩來玩自取2隻星之卡比娃娃！被抓包嗆主人「太計較」：大不了給錢

不問自取，是為賊也！台灣1名女生在網上發文抱怨，表示自己喜歡遊戲角色「星之卡比」，在家中收藏數百隻相關娃娃，有位女性朋友帶兒子上門參觀，當日玩得不亦樂乎。原PO事後在社交平台見到朋友發出限時動態，其兒子手持2隻卡比娃娃拍照，於是笑問朋友是否感受到卡比魅力，朋友回答當天從她家中「拿了2隻走之後，小孩這2天一直在玩」。原PO大感困惑，因她從沒有說要送娃娃，但卻被擅自取走，但朋友不但沒有道歉，反而認為「那款有140隻，兒子拿2隻走怎麼了？」，甚至批她斤斤計較，稱「大不了給錢」。

