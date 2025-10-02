踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

台北捷運近日發生一起激烈的優先席讓座衝突事件，一名年輕乘客在遭年長婦人連續逼迫讓座後，憤而起身將對方「一腳踹飛」，畫面在網路瘋傳，引爆社會熱議。事後，網友神速查出該名年輕乘客的Instagram帳號，驚人身分背景隨之曝光，他竟是台灣大學的高材生，除了意外帶紅三宅一生品牌，也在不少精品活動打卡，讓網友前往朝聖。

還原事發經過

影片顯示，事發當時張男坐於捷運優先席，年長婦人手提多個包袋靠近要求讓座，甚至二度以提袋拍打催促。張男在對方持續行為下，先禮貌地向旁人請求「可以幫我拿一下袋子嗎？」，之後突然起身反擊，一腳將婦人踹飛至對面座椅。

據悉，事發當天車廂內仍有部分空位，但婦人仍堅持要求張男讓出優先席，甚至揚言報警。事件曝光後，她也成為輿論焦點，支持者認為「長者有需要應獲尊重」，批評者則直言「強迫讓座已超出禮貌範疇」。

氣質書卷派台大高材生 一腳踹人與形象判若兩人

年輕乘客的IG自介標註「NTU」自稱「Fumi 阿姨」，臉書學歷也寫就讀台灣大學，穿衣風格愛好洋裝，宛如貴婦風采，2天前也針對事件發文「既然大家都好奇是什麼單品…」並貼出數張三宅一生的穿搭自拍照。

網友們朝聖狂讚「美哭」、「怎麼有人類可以做到帥又優雅」、「在優雅跟反抗之間，選擇了優雅地反抗」、「謝謝妳替大家做了不敢做的事」，更誇讚是「北捷超人」。

逼讓座婦人被挖過往 頻繁出沒中研院、習慣性「衝突史」

事件另一方的年長婦人身分同樣引發討論，她曾在中研院或學術研討會場合出現，甚至因「喜歡蒐集大量資料與點心」而被人戲稱為「研討會常客」、「白髮魔女」，也曾在22年前因提出「凡異計畫」合作遭拒，誹謗一名張姓教授性侵其姪女，大鬧台大數學系。

捷運衝突事件曝光後，「白髮魔女」被發現是竊盜通緝犯遭逮捕。有網友指出，這並非她首次在公共場所與人發生摩擦，更爆料她專挑好欺負的女性下手，連孕婦都遭殃。

世代對立、公共空間倫理與網路放大鏡下的審判

這起事件不僅是一場車廂衝突，更像是台灣社會長期存在的矛盾縮影。年輕世代對「禮讓」義務的界線與老年世代的期待大不相同；優先席原本出於善意設計，卻在現實中成為衝突導火線。

有社工認為老婦的行為可能是失智症前兆；還有律師分析踹人風險，若行為超過必要防衛範圍，恐涉及傷害罪，張男可能面臨刑事責任與民事求償壓力。

在「高材生 vs 強勢長者」的標籤下，雙方的行為都被放大檢視，也凸顯出社會在代際理解、公共空間規範與同理心之間的巨大落差。