台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

一名日籍網友昨(1)日在東京羽田機場報到時，看到前面一組台灣人被抽查，海關要求打開託運的行李箱，確認免稅品有沒有攜帶出境，直呼「日本政府終於開始嚴查了」。

該名網友在Threads發文，他在羽田機場華航的報到櫃台check-in時，排隊隊伍前方有一組台灣人，地勤人員刷過他們的護照後，立即出現一名海關，手持平板電腦詢問旅客，平板𥚃顯示該名旅客在市區免稅店購買商品的清單，便要求他們打開準備託運的行李箱一一確認。看到此景的他不禁直呼：「日本政府終於開始嚴查了。」

此貼文引起諸多討論，有自稱前羽田地勤的網友透露，購買高單價的精品或大量商品時，就容易被抽查。也有網友分享自身經驗，表示上回購買高價的精品、包包，返國時航空公司櫃檯人員根據海關給的名單，請他稍等並通知海關來複查，「海關會來檢查免稅品是否有攜帶出國，但花不了3分鐘就完成了！」

不少網友指出，早在兩年前就有看過日本海關抽查旅客購買的免稅品，並非是近期才有此現象。但也有人認為「可能是抽查」，「之前有新聞報導抽查了57位在日本購入1億日幣（約2067萬元台幣）以上商品的觀光客，結果只有一位真的有將免稅品帶出關。」另有網友提到「能否請店員拆盒再封裝」的問題，不過多數人認為此舉增加店員的工作量，還可能引發糾紛，並不建議這樣包裝商品。

為防堵觀光客轉賣免稅品賺取價差及逃漏稅，日本自2026年11月1日起，將正式實施免稅新制，取消現行的「店內即時退稅」，改為「先付稅金、離境時於機場退稅」。官方強調，新制上路後，旅客購買免稅品不再需要額外包裝，包括消耗品與一般商品也可合併計算，將能簡化購物流程，同時杜絕逃漏稅與轉售行為。

根據新制，旅客在免稅店購物時，須以含稅價格結帳，並可獲得一組退稅QR Code，導引至退稅網站「J-TaxRefund」登錄個人資訊，包括護照資料、聯絡方式與退稅帳號。之後，旅客需於出境機場通關前，接受稅關檢查行李，確認免稅品確實帶出境後，才會退還消費稅。退稅方式包含信用卡、銀行帳戶、現金等。