不是都市傳說！搭華航行李箱被摔壞 網紅驚呼：地勤給全新的

出國旅行最怕遇到行李箱被摔壞，不少人以為只能自認倒楣。不過，擁有21萬粉絲的網紅「一隻阿圓」分享實際經歷，證實中華航空在旅客遇到行李箱運送過程中被損壞，真的會直接更換新的行李箱，引發熱議。

網紅「一隻阿圓」昨(1)日在社群平台Threads發文指出，她的夥伴阿簡返國時，行李箱被摔破一個大洞，原本只打算向地勤反映，沒想到華航的地勤人員直接表示「可以換新的」，隨後真的送來一只全新的行李箱，讓她直呼：「原來行李箱被摔壞可以換一顆，我以為是都市傳說！」阿簡更忍不住笑說：「中華航空現在是我爸，心中。」

貼文曝光後，有網友驚訝「居然是直接換一顆新的行李箱！我以為是現金賠償」，也有人分享相同經驗，「也是中華航空，不囉嗦直接給我一個新的。但如果我原本的很貴，我應該還是會哭，也謝謝他們不囉嗦，直接拿一個出來，過程不用5分鐘。」

還有網友透露長榮航空的做法：「他給我三個選擇，1.賠償200元美金。2.送一個新的行李箱。3.他幫我送修理。我選擇200元美金，真是膚淺」、「領行李時發現裂痕蠻大的，長榮請我們先把摔到的行李箱帶回家，他們會派人到府收要維修的行李箱，修復完成後再送到家裡給我，修完真的跟新的一樣，完全看不出來哪裡被摔到了。給長榮的處理方式五顆星！」

根據華航官網，若旅客發現行李延誤、遺失、部分內容物缺失或損壞，大多數場站皆有特約廠商負責到府收送、修繕行李箱或提供替代行李箱之免費服務。若旅客行李不幸遭受損毀，請到入境區（海關之前）的行李服務櫃檯申報，地勤人員將會提供協助。