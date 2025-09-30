網紅曝8種台灣美食日本人怕爆不敢吃！一票人驚：竟沒有皮蛋

台灣飲食文化多元豐富，卻常因口味差異在外國人間掀起討論。近日一名在台日本網紅整理出「8款日本人最不敢嘗試的台灣美食」，分享後迅速引發網友熱議。而令人意外的是，許多人以為會上榜的「皮蛋」，竟未出現在名單之中。

經常在社群平台分享台灣生活點滴的「日本人的歐吉桑」，近日於臉書粉專公開了一份「日本人不敢吃的台灣美食名單」，再度引發廣泛討論。他點名的八項食物分別是臭豆腐、香菜、八角、肉鬆、豬血糕、鴨血、偏甜的手搖茶飲以及沙士。這些食物對許多台灣人而言習以為常，甚至是日常必備的小吃或調味，但在不少日本人眼中卻成為難以下嚥的挑戰，也讓不少網友驚呼文化差異之大。

名單曝光後，立刻在台灣網路社群掀起討論，許多網友驚訝表示：「皮蛋怎麼沒上榜？它現在很生氣」、「沒想到日本人竟然不敢吃肉鬆，那皮蛋呢？」對此，「日本人的歐吉桑」也親自回應，坦言確實有部分日本人不敢嘗試皮蛋，自己雖然能吃，但並不特別喜愛，因此將皮蛋列為「候補名單」，幽默的說法再度引起網友熱烈回應。

除了原本點名的8款食物外，不少台灣網友也紛紛補充自己心中的「黑名單」。有人直言「甜甜的台式香腸日本人應該也不敢接受」、「雞腳、釋迦恐怕也會讓他們卻步」，還有人笑說「日本人覺得沙士喝起來像撒隆巴斯」、「八角本來就很難入口」、「肉鬆會上榜真的讓我意外」，意外掀起一波有趣的美食話題。