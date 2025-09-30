阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台北捷運29日下午，爆出一名老婦用手提袋攻擊坐在優先席的民眾，該民眾在被揮擊2次後，隨即起身踹飛老婦。事件引發熱議，老婦更被起底「中研院傳說」的黑歷史，網友紛紛大嘆「此人渾號白髮魔女」、「領取會議便當、茶點的首席頭號人物」。

北捷優先席再爆紛爭，根據網友上傳影片，29日一名白髮老婦要求優先席一位年輕人讓位，對方不理睬反遭老婦揮擊2次。面對老婦攻擊，不甘示弱的年輕人乾脆起身一腳踹飛老婦。火爆場面嚇壞同車乘客，立即有人按下對講機通報，或起身勸阻避免衝突擴大，最後老婦悻悻離去，結束鬧劇。

除了動手逼讓優先席之外，該名老婦再被起底「中研院傳說」的黑歷史。一名網友在Threads指出和這位老婦是「老相識」，更直言「此人渾號白髮魔女aka（also known as，亦稱）會議蟑螂」，除了常常在研討會搞事、毫無節制拿取茶點、問奇怪問題之外，還與研討會助理發生衝突、辱罵對方「爛人賤人」，甚至揚言提告會議助理。

除了Threads之外，北捷遭踹老婦事件傳到臉書之後，也引起中研院人士討論。除了印證Threads網友所言的會議蟑螂之外，紛紛感嘆老婦當年的「豐功偉業」，「原來是她喔，我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗呵呵」、「這位女士是領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」、「她這幾年都沒在中研院出現，變老很多，影片上我都快認不出來」、「她真的很厲害，不只研討會，連小型偏內部性質的研究群講座、午餐時間演講都看得到」。

此外，還有人指出早年中研院很多會議、工作坊都不需事先報名，但因為不堪白髮老婦騷擾，為了防堵這類會議蟑螂，才開始設立各種報名系統、審查機制，每場會議都需要設立主持人來幫忙不知情的講者過濾聽眾的發問。