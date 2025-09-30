快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

聽新聞
0:00 / 0:00

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾踹向老婦人左手的提袋。圖／擷取自Threads
民眾踹向老婦人左手的提袋。圖／擷取自Threads

北捷運29日下午，爆出一名老婦用手提袋攻擊坐在優先席的民眾，該民眾在被揮擊2次後，隨即起身踹飛老婦。事件引發熱議，老婦更被起底「中研院傳說」的黑歷史，網友紛紛大嘆「此人渾號白髮魔女」、「領取會議便當、茶點的首席頭號人物」。

北捷優先席再爆紛爭，根據網友上傳影片，29日一名白髮老婦要求優先席一位年輕人讓位，對方不理睬反遭老婦揮擊2次。面對老婦攻擊，不甘示弱的年輕人乾脆起身一腳踹飛老婦。火爆場面嚇壞同車乘客，立即有人按下對講機通報，或起身勸阻避免衝突擴大，最後老婦悻悻離去，結束鬧劇。

除了動手逼讓優先席之外，該名老婦再被起底「中研院傳說」的黑歷史。一名網友在Threads指出和這位老婦是「老相識」，更直言「此人渾號白髮魔女aka（also known as，亦稱）會議蟑螂」，除了常常在研討會搞事、毫無節制拿取茶點、問奇怪問題之外，還與研討會助理發生衝突、辱罵對方「爛人賤人」，甚至揚言提告會議助理。

除了Threads之外，北捷遭踹老婦事件傳到臉書之後，也引起中研院人士討論。除了印證Threads網友所言的會議蟑螂之外，紛紛感嘆老婦當年的「豐功偉業」，「原來是她喔，我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗呵呵」、「這位女士是領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」、「她這幾年都沒在中研院出現，變老很多，影片上我都快認不出來」、「她真的很厲害，不只研討會，連小型偏內部性質的研究群講座、午餐時間演講都看得到」。

此外，還有人指出早年中研院很多會議、工作坊都不需事先報名，但因為不堪白髮老婦騷擾，為了防堵這類會議蟑螂，才開始設立各種報名系統、審查機制，每場會議都需要設立主持人來幫忙不知情的講者過濾聽眾的發問。

老婦 中研院 優先席 北捷 Threads 年輕人

延伸閱讀

忘做1事釀禍？裸睡男慘遭蟑螂咬下體 網直呼：不能要了

老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

蟑螂群現身高雄百貨公司餐廳 消費者用餐直呼「好噁！」

相關新聞

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台北捷運29日下午，爆出一名老婦用手提袋攻擊坐在優先席的民眾，該民眾在被揮擊2次後，隨即起身踹飛老婦。事件引發熱議，老婦更被起底...

忘做1事釀禍？裸睡男慘遭蟑螂咬下體 網直呼：不能要了

近幾年夏天愈來愈炎熱，有些人晚上乾脆裸睡，既省電費又能清涼入眠。不過，近日一名網友哀號，他表示裸睡時...

大學生「每月沒3萬元」難在台北生活？ 網吐嘈：上班族怎辦

物價連年上漲，到台北讀書的大學生，一個月要多少生活費才夠呢？日前有位網友表示，他聽房東分享，現在台北的大學生「一個月沒有3萬元，幾乎很難生存」，不過文章曝光後，網友看法不一。

出席婚禮太花錢！他嘆「連好友的場都不想參加」 兩派網友掀論戰

婚禮包紅包是一門學問，數目往往依交情深淺、婚宴場地而有所不同。對此，一名網友表示，出席一場婚禮實在太貴，直呼「身為好友都不想參加」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

湯派乾派都沉默了…他曝維力炸醬麵新吃法「超爽」 網推：吃完不會水腫

台灣泡麵種類多樣，愛創新的台灣人又發明各式五花八門的吃法，加布丁、加罐頭、加豆漿、加巧克力，新鮮口味讓人欲罷不能。近來又有人分享維力炸醬麵的新吃法，拋棄傳統的湯麵、乾麵，改用「沾」的，味道足又不會過鹹

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

台北捷運優先席（原稱博愛座）又爆爭執。昨（29）日下午淡水信義線一列往淡水方向的列車上，一名白髮阿嬤不滿年輕人佔用優先席，用包包揮打對方要求讓位，不料年輕人不願退避，反而一腳將阿嬤踹飛，影片曝光後引來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。