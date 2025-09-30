忘做1事釀禍？裸睡男慘遭蟑螂咬下體 網直呼：不能要了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，平常有裸睡習慣，不料某天半夜下體傳來刺痛感，隔了一天才驚覺遭蟑螂啃咬。示意圖／ingimage

近幾年夏天愈來愈炎熱，有些人晚上乾脆裸睡，既省電費又能清涼入眠。不過，近日一名網友哀號，他表示裸睡時慘遭蟑螂咬下體，十分納悶為何蟑螂挑中自己。

一名網友在Dcard以「有人曾經裸睡被蟑螂咬下體嗎？」為題發文，他表示自己有裸睡習慣，某天半夢半醒時，下體突然傳來刺痛感，原PO伸手一摸，驚覺是外表有甲殼的物體，嚇得原PO匆忙抓起該物體扔出去。原PO回憶，當下雖然立刻開燈查看，但房間四處並無異狀，於是便倒頭就睡。

隔日起床後，原PO對於前一晚的「下體刺痛」事件仍無法忘懷，暗忖是蟑螂或是其他昆蟲，還是棉被的標籤剛好卡在私密處才造成刺痛感。

不料，原PO表示出門一整天回家後在床邊發現一隻大蟑螂，便抓狂似地脫下褲子猛力抽打蟑螂。至此原PO下體遭侵犯的元兇水落石出，原PO不禁納悶是否有鄉民有過類似遭遇，更哀號「他XX我真的不懂為什麼要來咬我下體」。

悲慘遭遇曝光後，網友紛紛大喊，「被蟑螂咬過都不能要了，切了吧」、「好可怕，但你形容得好好笑」、「這就是不能裸睡的原因啊」、「真可怕，原來床下的怪物都是真的」、「這個下體不能要了」；此外，有人表示「蟑螂不會主動咬人，專吃很髒的東西」，原PO則在回文坦承忘做1事「沒洗澡就睡了」。

對於蟑螂是否會咬人環境部指出，蟑螂雖然是雜食性昆蟲，但因為平常居住環境的食物豐富，並不愛咬人。但因為蟑螂喜愛澱粉、糖類，若手指、嘴角有食物殘渣，的確可能在熟睡中遭蟑螂啃咬。

