大學生「每月沒3萬元」難在台北生活？ 網吐嘈：上班族怎辦

物價連年上漲，到台北讀書的大學生，一個月要多少生活費才夠呢？日前有位網友表示，他聽房東分享，現在台北的大學生「一個月沒有3萬元，幾乎很難生存」，不過文章曝光後，網友看法不一。

一名網友在Threads發文表示，他上個月陪親戚到台大附近找房子，遇到一位當了20幾年房東的阿伯，聊天聊到每次開學季，阿伯都會接到家長電話，罵孩子零用錢花太兇，但阿伯認為「現在的大人，根本沒有意識到世界早就不一樣了」。

這位阿伯表示，很多家長以為一個月給15000元零用錢就很多了，卻不知道這是20年前的物價，現在台北的生活，一個月沒有30000元，幾乎很難生存。阿伯進一步解釋，首先是房租，現在台北公館、科技大樓附近的房子，一間能夠居住，有對外窗，也不是頂樓加蓋的雅房，就要12000元，如果打算租獨立衛浴的套房，至少要花15000到18000元，而且這個規格還是30-40年老公寓。

接著是伙食費，阿伯表示，現在學生餐廳也不便宜，隨便吃一頓就要100多元，而且大學生還要社交，像是系上聚餐、夜唱、社團迎新，這些都要花錢，如果早餐花50元，午晚餐各150元，一天就要花掉350元，一個月花吃飯就得花10500元。最後是固定開銷，像是交通費、手機網路費、買書、社費、系學會費，零零總總的費用全部加起來，就快要3萬元了。

文章曝光後，引來網友不同看法，有人表示「太誇張了，學校也有宿舍好嗎？」、「不能苟同，那月薪3萬元的上班族，不就在台北失去當人的資格了？」、「所有花費一個月3萬真的太扯，都用最貴的方式計算，再扯大環境不好」、「社交部分根本不需要參與吧，使用1200元通勤月票，然後不用租太貴的房子就好」、「我兒子以前在台大讀書，每個月我才給12000元，他都說夠用」。

但也有網友認同「我兒子在新竹上大學，房租不算，我給他零用錢12000元也不夠，時代不同了」、「我三個小孩都在北部讀書，一個住宿舍，生活費13000元，一個孩子租房子，房租就要18000元，生活費額外給13000元，台北我認為13000元還是不太夠」。