湯派乾派都沉默了…他曝維力炸醬麵新吃法「超爽」 網推：吃完不會水腫

台灣泡麵種類多樣，愛創新的台灣人又發明各式五花八門的吃法，加布丁、加罐頭、加豆漿、加巧克力，新鮮口味讓人欲罷不能。近來又有人分享維力炸醬麵的新吃法，拋棄傳統的湯麵、乾麵，改用「沾」的，味道足又不會過鹹，獲得不少網友讚賞。

原PO在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享維力炸醬麵新吃法，指最佳吃法不是乾的也不是湯的，而是「沾麵」，湯裡可加滿好吃的胡椒粉和調味料，也不失原本味道「真的超爽」，並附上示範照，將湯麵分開，要吃時再將麵浸入湯中吸附味道。

發文吸引網友分享討論，紛紛評價「湯派乾派都沉默了」、「有創意欸，沒想到有這招」、「感覺很讚，吃完也不會水腫」、「終於找到同好了！我還會加一點黃飛紅花生醬，更香」、「加料也不怕湯味道被稀釋，各種泡麵都能用」、「馬上買一碗來試」、「日本人都是這樣吃麵線跟蕎麥麵」。

有人則認為「沾麵得麵本身筋道好吃，泡麵超不適合吧」、「我相反，我是拌完之後過一下湯，比較不會鹹，然後湯也會有味道」。