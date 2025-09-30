快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

湯派乾派都沉默了…他曝維力炸醬麵新吃法「超爽」 網推：吃完不會水腫

聯合新聞網／ 綜合報導
維力炸醬麵。圖／聯合報系資料照
維力炸醬麵。圖／聯合報系資料照

台灣泡麵種類多樣，愛創新的台灣人又發明各式五花八門的吃法，加布丁、加罐頭、加豆漿、加巧克力，新鮮口味讓人欲罷不能。近來又有人分享維力炸醬麵的新吃法，拋棄傳統的湯麵、乾麵，改用「沾」的，味道足又不會過鹹，獲得不少網友讚賞。

原PO在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享維力炸醬麵新吃法，指最佳吃法不是乾的也不是湯的，而是「沾麵」，湯裡可加滿好吃的胡椒粉和調味料，也不失原本味道「真的超爽」，並附上示範照，將湯麵分開，要吃時再將麵浸入湯中吸附味道。

發文吸引網友分享討論，紛紛評價「湯派乾派都沉默了」、「有創意欸，沒想到有這招」、「感覺很讚，吃完也不會水腫」、「終於找到同好了！我還會加一點黃飛紅花生醬，更香」、「加料也不怕湯味道被稀釋，各種泡麵都能用」、「馬上買一碗來試」、「日本人都是這樣吃麵線跟蕎麥麵」。

有人則認為「沾麵得麵本身筋道好吃，泡麵超不適合吧」、「我相反，我是拌完之後過一下湯，比較不會鹹，然後湯也會有味道」。

泡麵 維力炸醬麵

相關新聞

出席婚禮太花錢！他嘆「連好友的場都不想參加」 兩派網友掀論戰

婚禮包紅包是一門學問，數目往往依交情深淺、婚宴場地而有所不同。對此，一名網友表示，出席一場婚禮實在太貴，直呼「身為好友都不想參加」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

湯派乾派都沉默了…他曝維力炸醬麵新吃法「超爽」 網推：吃完不會水腫

台灣泡麵種類多樣，愛創新的台灣人又發明各式五花八門的吃法，加布丁、加罐頭、加豆漿、加巧克力，新鮮口味讓人欲罷不能。近來又有人分享維力炸醬麵的新吃法，拋棄傳統的湯麵、乾麵，改用「沾」的，味道足又不會過鹹

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

台北捷運優先席（原稱博愛座）又爆爭執。昨（29）日下午淡水信義線一列往淡水方向的列車上，一名白髮阿嬤不滿年輕人佔用優先席，用包包揮打對方要求讓位，不料年輕人不願退避，反而一腳將阿嬤踹飛，影片曝光後引來

她捐10箱水去花蓮被婉拒！建議捐「太陽餅」 內行揭背後原因

樺加沙颱風外圍環流重創花東地區，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。對此，一名女網友分享，本想捐10箱水去花蓮，打電話到相關單位詢問，對方卻說建議寄「太陽餅」，讓她很不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

連續打牌72小時！「電動麻將桌」冒煙噴火影片瘋傳…網傻眼：烤肉嗎

超強颱風樺加沙襲港期間，連續多天停課停工，不少民眾會在家中打麻將消磨時間，但要注意勿長時間使用電動麻將桌。網上有影片瘋傳，有民眾打麻將，但電動麻將桌被用了72小時後，竟然冒煙噴火，嚇得四位牌友趕忙用水壺及水杯淋水救火。影片引來網友留言，有人笑言「你們的好高級還能邊燒烤邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」。

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

近年台灣異國料理餐廳快速增加，但為迎合本地口味，不少店家美味往往打了折扣。日本知名網紅秋山燿平近日到台灣日本連鎖餐廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。