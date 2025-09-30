快訊

出席婚禮太花錢！他嘆「連好友的場都不想參加」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，參加一場婚禮實在太貴，直呼「身為好友都不想參加」。示意圖／Ingimage

婚禮紅包是一門學問，數目往往依交情深淺、婚宴場地而有所不同。對此，一名網友表示，出席一場婚禮實在太貴，直呼「身為好友都不想參加」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「參加婚禮好貴，身為好友都不想參加了」為題，表示出席一場婚禮動輒就要花上好幾千元，如果辦在外縣市，還得負擔交通和住宿費，加總下來可能破萬元。依照現今行情，每個人不包個3000元以上說不過去，讓他無奈表示「說到底是我賺不夠」。

貼文一出後，不少網友都表示「如果真的是沒很熟或已經沒什麼聯絡的朋友，你可以選擇直接不要去」、「一般真的很要好的朋友，老實說花個幾萬元去也蠻值得的，這是一種祝福，跟錢沒關係」、「如果是真正好友的話，並不會心疼包出去的錢」、「如果是好朋友我不會計較那麼多…除非只是朋友」、「如果是普通朋友當然不值得，但若是『好朋友』，你連一萬元都肉痛，那你要檢討自己怎麼過成這個樣子欸，也太落魄了吧」。

不過，也有部分網友認同原PO想法，回應「老實說有辦婚禮的人都不缺錢，我自己覺得也不會結婚生子，所以果斷都不參加，畢竟也拿不回來」、「但朋友在好或不好中間值的，真的有這種感覺」、「這種心情感覺應該是關係根本沒那麼好的普通朋友吧」、「我超要好的朋友不是不辦婚禮就是未婚，反而不熟的『同學』畢業還丟我炸彈」。

