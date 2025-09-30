出席婚禮太花錢！他嘆「連好友的場都不想參加」 兩派網友掀論戰

超強颱風樺加沙襲港期間，連續多天停課停工，不少民眾會在家中打麻將消磨時間，但要注意勿長時間使用電動麻將桌。網上有影片瘋傳，有民眾打麻將，但電動麻將桌被用了72小時後，竟然冒煙噴火，嚇得四位牌友趕忙用水壺及水杯淋水救火。影片引來網友留言，有人笑言「你們的好高級還能邊燒烤邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」。

2025-09-26 08:19