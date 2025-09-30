北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

台北捷運優先席（原稱博愛座）又爆爭執。昨（29）日下午淡水信義線一列往淡水方向的列車上，一名白髮阿嬤不滿年輕人佔用優先席，用包包揮打對方要求讓位，不料年輕人不願退避，反而一腳將阿嬤踹飛，影片曝光後引來網友熱議，更有人認出阿嬤是捷運上「罵人的常客」。

據現場目擊者公開的影片可知，該列捷運上人並不多，車廂仍有其他座位可坐，但白髮阿嬤堅持要坐在優先席上的年輕人讓座，並表示「東西很多，想要掛在旁邊」。之後見年輕人無意讓座，便用手上的包包揮擊對方的腳，年輕人不甘示弱，在阿嬤二度揮舞包包時一腳擋下，接著將她踹向對面座位。

火爆場面也嚇到同車乘客，立即有人按下對講機通報，或起身勸阻避免衝突擴大，最後阿嬤悻悻離去，結束一場鬧劇。

據《中時新聞網》報導，事件發生於下午4點左右，站長接獲旅客通報後上車處理，未影響營運。

事件也在網路引發兩派爭論，「標準的沒事找事又要裝委屈」、「很有禮貌的用腳請阿嬤到對面的座位坐了」、「個人覺得最靠北的點是老人得知對方是男生後就走了，也就是說這不是單純針對年輕人，而是針對年輕女生」、「老人有問題，先動手也不對，但以牙還牙、以暴制暴真有比較好嗎」、「首先我想告訴大家，請不要對老人使用暴力，因為老人髖關骨很脆弱。如果稍有不慎，會造成很大金額賠償責任」。

有人認出影片阿嬤是「捷運上罵人的常客」、「她不是第一次逼人讓座」，表示之前有人遇到同樣情形，有女生身體不適坐在優先席，阿嬤堅持要她坐的位子，還諷刺女生「胖子身體要好啊不然吃這麼胖幹嘛」，也有受害者說「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾週坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋要我讓位」。