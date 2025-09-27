她捐10箱水去花蓮被婉拒！建議捐「太陽餅」 內行揭背後原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
教師節連假首日，台各地志工湧入光復協助花蓮人清理家園。記者季相儒／攝影
教師節連假首日，台各地志工湧入光復協助花蓮人清理家園。記者季相儒／攝影

樺加沙颱風外圍環流重創花東地區，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。對此，一名女網友分享，本想捐10箱水去花蓮，打電話到相關單位詢問，對方卻說建議寄「太陽餅」，讓她很不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期打電話到花蓮，想要捐贈10箱水，結果遭到相關單位婉拒，回覆「那麼遠不建議寄水，建議寄太陽餅」讓她相當困惑。

一名女網友分享，本想捐10箱水去花蓮，打電話到相關單位詢問，對方卻說建議寄「太陽餅」，讓她很不解。示意圖，記者黃雅慧攝影
一名女網友分享，本想捐10箱水去花蓮，打電話到相關單位詢問，對方卻說建議寄「太陽餅」，讓她很不解。示意圖，記者黃雅慧攝影

貼文一出後，不少網友都表示「太陽餅是耐放又能隨時吃的食物，921災民當時吃了不少太陽餅」、「太陽餅應該是因為方便攜帶跟容易快速墊肚子」、「很好啊，直接跟你說需要什麼，總比你寄過去卻沒用處好吧」、「現在其實不缺物資、不缺水，太陽餅是一種乾糧，輕、好保存，所以才說如果你還是想捐，可以捐這種」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「太陽餅，奶油酥餅，厚牛舌餅，這種拿起來就吃，還會飽又可保存」、「天熱又累時，救災人員吃不太下，反而需要補充甜食、飲料」、「太陽餅跟軍用壓縮餅乾類似，我在深山裡面工作過，只不過我帶的是厚片牛舌餅，方便、體積小、開袋即食」、「我是經歷過88水災的受災戶，真的吃過太陽餅」。

對此，花蓮光復鄉Fata'an部落自救青年小組表示，目前各界捐贈的物資已堆滿光復國小，呼籲大眾暫緩捐贈，強調災區最迫切需要的是志工協助清理家園，而非更多物資。

