連續打牌72小時！「電動麻將桌」冒煙噴火影片瘋傳…網傻眼：烤肉嗎

香港01／ 撰文：喬納森
打麻將示意圖。圖／AI生成
打麻將示意圖。圖／AI生成

超強颱風樺加沙襲港期間，連續多天停課停工，不少民眾會在家中打麻將消磨時間，但要注意勿長時間使用電動麻將桌。網上有影片瘋傳，有民眾打麻將，但電動麻將桌被用了72小時後，竟然冒煙噴火，嚇得四位牌友趕忙用水壺及水杯淋水救火。影片引來網友留言，有人笑言「你們的好高級，還能邊烤肉邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」。

有業者曾分析可能是電動麻將桌太久沒用，堆積了灰塵，或有異物蟑螂、老鼠損壞電線，如果長時間不停機連續運轉，客易導致機器過熱而着火。

有台灣男生在Threads上發布影片，屋內電動麻將桌正在冒煙，牌友揭開面板後，更從內部噴出火焰，牌友立即淋水撲滅火勢。

網友：打到火焰關了

有網友笑言，「你們的好高級還能邊燒烤邊打麻將」、「打到火焰關了，這是最終考驗」、「為什麼人家的麻將桌看起來比較好玩」。有人質疑「X！麻將桌偷抽菸喔」、「這是哪一家牌子的麻將桌？品質堪憂⋯」，有人認為用水救火未必最適合「電器起火不該用水，有機會觸電或使火勢擴大，常備乾粉滅火器或二氧化碳滅火器是個生活習慣」。

專家建議使用12小時就要停一停

電動麻將業界人士曾指，可能是太久沒使用，堆積灰塵或裡面有蟑螂、老鼠損壞電線。如果長時間不停機連續運轉，容易導致機器過熱。專家建議使用12小時就要讓電動麻將桌休息一下，指電動麻將桌的馬達在中間的核心區域，盡量避免液體飲料和食物，以及打火機、酒精等易燃物掉入。一旦掉進去，要趕緊斷電。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

文章授權轉載自《香港01》

麻將 火災 烤肉

