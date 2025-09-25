日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

近年台灣異國料理餐廳快速增加，但為迎合本地口味，不少店家美味往往打了折扣。日本知名網紅秋山燿平近日到台灣日本連鎖餐廳「SUKIYA」（すき家）用餐，驚喜發現味道幾乎與日本原味相同，且推出日本沒有的空心菜、菠菜等「青菜套餐」，讓他直呼「台灣的SUKIYA比日本還讚」，貼文一出引發網友熱議。

秋山燿平在臉書粉專發文分享，他過去品嘗過許多海外日式料理，常發現味道與日本差距甚大，水準也有所折扣。但這次到台灣SUKIYA用餐，他驚喜發現餐點幾乎與日本原味相同，而且額外提供日本沒有的「青菜套餐」，內含空心菜、菠菜等蔬菜，讓他忍不住讚嘆「對我來說，台灣的SUKIYA比日本還讚」。

貼文曝光後，網友們熱烈留言分享心得，不少人表示，「去日本吃不到青菜套餐，台灣人感到失望」、「超喜歡SUKIYA的菜，有時候還會加點一份」，也有網友比較其他地區版本，「香港也有青菜套餐」、「越南跟台灣都比日本的套餐還讚，因為有青菜跟不少雞肉餐」，甚至有人針對口味細節提出看法，「醬汁幾乎九成像，但牛肉和飯還是略有差別，不過能吃到SUKIYA已經很滿足」。

除了日本網友的觀點，不少台灣民眾也表示高度認同，「台灣沒有蔬菜真的不行」、「日本沒有空心菜」，甚至分享在日本旅遊的困擾，「每次去日本旅行，青菜攝取最令人苦惱，外食幾乎只有生菜沙拉或高麗菜絲可選」、「後來去日本都會到超市買淺漬蔬菜或泡菜，不然很容易纖維攝取不足」、「日本外食幾乎都只有生高麗菜，很難吃到燙青菜」。