聯合新聞網／ 綜合報導
網友打工時遇到一名滿身傷痕的小朋友，情況令人揪心。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
發生在2023年的「剴剴案」曾震驚台灣社會，讓兒童受虐問題再度浮上檯面。近日，有網友在Dcard上發文表示，自己打工時遇到一名滿身傷痕的小朋友，情況令人揪心，並詢問廣大網友下次再遇到該如何處理比較好。

原PO指出，自己在早餐店打工，當天有位母親帶著約2至4歲、還包著尿布的小孩用餐，小孩子臉上、手臂、大腿皆有傷痕，且整個用餐過程，母親都未與孩子互動，只是低頭滑手機。直到離開時，小孩因開門聲音過大，而被母親打了一下，期間卻沒有任何言語教導。

原PO表示，自己不想妄下定論，但整個過程都讓她懷疑孩子是否長期遭受體罰，由於對方座位太靠近櫃台，擔憂被發現而不敢拍照蒐證。她因此發文詢問，若未來再遇到類似狀況，應該如何處理比較好？

貼文一經發出便引來熱議，網友紛紛留下建議，「偷偷報警」、「通報社會局」、「現在免費報警app可以選擇『無聲報警』」、「匿名上關懷e起來通報！」

還有網友提醒先蒐集必要資訊，「蒐證後報警」、「車牌什麼的拍照起來～通報！」、「店內有攝影機先存檔，再來是通報。如果怕個資部分，應該有匿名管道可尋求幫忙」、「請直接報警請求協助，車號有記下來嗎？一定要記下來，不然報警要等調監視器了。妳的雞婆可以少一位剴剴」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

剴剴案 虐童 社會局 早餐店 監視器

相關新聞

母子客吃早餐…員工見童滿身傷憂心 網籲蒐證：別再有「剴剴」

台灣「剴剴案」震驚社會，讓兒童受虐問題...

收到小費被迫繳回…餐廳工讀妹不爽 網一面倒批公司：是想獎勵員工

在台灣，給小費並不是強制性的，而是出於感謝和肯定的自願行為。一名從事餐飲業的女網友發文，稱一般來說她們餐廳收到小費都會收進自己口袋，但某次收到小費後，被店長要求「上繳」小費，讓她覺得很不合理，對此，多數網友也認為將小費上繳給公司是「不成文規定」。

台灣夜市1美食是「智商稅」？ 內行揭：價差3倍左右

台灣夜市享譽國際，許多美食吸引在地居民與國外觀光客。不過日前有網友表示，最近在影片常看到夜市烤魚，使用大尾的台灣鯛，腹中加入調味香料，價格落在180元至300元之間，讓他好奇問「值不值得嘗試？」對此，不少網友回應「這個是智商稅」，但也有網友大讚「真的很好吃」。

南韓弘大店家廁所密碼遭台人公開 旅遊粉專怒轟：有經過同意嗎？

近年來韓流文化風靡全球，吸引不少遊客赴南韓觀光，但出國旅遊若不注意當地習慣和文化，就有可能引發爭議。有台灣網友將首爾弘大地區多間店家的「廁所密碼」整理公開在社群，吸引超過1.5萬人按讚，卻引來旅遊粉專不滿，直言「你們有經過店家同意嗎？」

洗澡被男友嫌太久！她曝「75分鐘清潔7步驟」 兩派網友掀論戰

你每天洗澡的時間大概多久呢？一名女網友分享自己的洗澡步驟，包括排便、沖洗浴室、刷牙、洗內衣、洗臉、洗頭、洗身體，整個流程大約需要75分鐘，被男友嫌棄洗太久。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

台北捷運四通八達，是許多人通勤的大眾交通運輸首選。有一名網友透露已經不只一次搭捷運到南港展覽館站時，手機的時間竟然快了一小時，讓他想問其他人是否也有碰過同樣情形？貼文一出，竟然釣出不少人也遇過一樣狀況，3C達人則解釋可能的原因。

