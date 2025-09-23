母子客吃早餐…員工見童滿身傷憂心 網籲蒐證：別再有「剴剴」
發生在2023年的「剴剴案」曾震驚台灣社會，讓兒童受虐問題再度浮上檯面。近日，有網友在Dcard上發文表示，自己打工時遇到一名滿身傷痕的小朋友，情況令人揪心，並詢問廣大網友下次再遇到該如何處理比較好。
原PO指出，自己在早餐店打工，當天有位母親帶著約2至4歲、還包著尿布的小孩用餐，小孩子臉上、手臂、大腿皆有傷痕，且整個用餐過程，母親都未與孩子互動，只是低頭滑手機。直到離開時，小孩因開門聲音過大，而被母親打了一下，期間卻沒有任何言語教導。
原PO表示，自己不想妄下定論，但整個過程都讓她懷疑孩子是否長期遭受體罰，由於對方座位太靠近櫃台，擔憂被發現而不敢拍照蒐證。她因此發文詢問，若未來再遇到類似狀況，應該如何處理比較好？
貼文一經發出便引來熱議，網友紛紛留下建議，「偷偷報警」、「通報社會局」、「現在免費報警app可以選擇『無聲報警』」、「匿名上關懷e起來通報！」
還有網友提醒先蒐集必要資訊，「蒐證後報警」、「車牌什麼的拍照起來～通報！」、「店內有攝影機先存檔，再來是通報。如果怕個資部分，應該有匿名管道可尋求幫忙」、「請直接報警請求協助，車號有記下來嗎？一定要記下來，不然報警要等調監視器了。妳的雞婆可以少一位剴剴」。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
