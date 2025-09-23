收到小費被迫繳回…餐廳工讀妹不爽 網一面倒批公司：是想獎勵員工

在台灣，給小費並不是強制性的，而是出於感謝和肯定的自願行為。一名從事餐飲業的女網友發文，提到他們收到小費通常會收進自己口袋，但某次收到小費後，被店長要求「上繳」，讓她覺得很不合理。對此，多數網友也認為將小費上繳給公司是「不成文規定」。

一名女網友在Dcard發文，表示她從事餐飲業，偶爾會遇到客人塞給她小費，金額通常不高，大約100元到500元之間。雖然公司有個不成文規定，就是收到小費要上繳給公司，當成共同基金，超過一定金額請大家，但她打工快2年從沒遇過，因此通常他們還是把小費收進自己的口袋。

原PO表示，前幾天一位客人說了聲「辛苦了」，便塞給她小費，原PO猜想客人是熟客，可能會跟櫃台說，如果櫃台知道一定會要求上繳，果不其然，在當天下班前，店長就跟原PO索取小費了。雖然最後乖乖上繳，但還是讓原PO很不爽，認為客人之所以給小費是因為覺得她服務不錯，既然要給為何還要跟櫃台說，害她的小費被迫上繳呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友批評小費要上繳給公司的規定，「客人給的小費關公司什麼事，這種公司還待」、「我給服務生小費都是想給服務生本人，跟公司、其他員工沒有關係欸，如果看到有其他同事或店長跑來討的話，我一定會幫服務生說話」、「小費不就是客人想要獎勵員工個人才給，關公司什麼事情」、「店長憑什麼要妳交出來啊」。

也有網友分享類似經驗，「我之前在高級餐廳上班，小費最少2000元，按規定要上繳，但通常好的領班會讓PT拿走」、「以前待過某飯店的房務，也要求小費要上繳，後來大家都私下自己收」、「我們店收到小費都是自己留著，老闆才不會跟我們計較這種小錢」、「之前打工的燒肉店有規定收到小費要拿給副店，說是因為大家都有可能服務到，所以拿出來當平常大家買飲料的錢」。