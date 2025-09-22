快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

台灣夜市1美食是「智商稅」？ 內行揭：價差3倍左右

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「夜市烤魚」是智商稅嗎？網友看法不一。示意圖／ingimage
一名網友好奇「夜市烤魚」是智商稅嗎？網友看法不一。示意圖／ingimage

台灣夜市享譽國際，許多美食吸引在地居民與國外觀光客。不過日前有網友表示，最近在影片常看到夜市烤魚，使用大尾的台灣鯛，腹中加入調味香料，價格落在180元至300元之間，讓他好奇問「值不值得嘗試？」對此，不少網友回應「這個是智商稅」，但也有網友大讚「真的很好吃」。

一名網友在PTT發文表示，最近發現夜市在賣烤魚，使用大尾的台灣鯛，腹部加入調味香料，再裹上厚鹽烤熟，一尾價格落在180至300元之間，原PO好奇表示「我沒吃過，想問一下值不值得嘗試，有土味嗎？夜市烤魚是智商稅嗎？」

文章曝光後，有吃過的網友特別回文表示，這種烤魚成本大概70元到100元，胡椒蒜頭價格賣230元左右，一般口味200元，以成本70元來算，價差大約3倍上下，但該網友指出，因為不想要自己處理食材，且攤販已經幫忙烤熟，魚皮還幫忙戳洞，直接翻開來吃就好，因此他認為「就算知道成本價格，我也覺得很OK，我每週都買來吃」。

不過對於夜市烤魚，許多網友看法不一，有人直言「盤子夜市」、「傻了才吃夜市食物」、「300元拿去吃吳郭魚？」、「現在只要進夜市，就已經在繳智商稅了」、「吳郭魚就是難吃」、「這根本暴利啊，所以夜市倒掉一堆」，但也有網友大讚「便宜啊，做一條這種烤魚要一小時，還一堆很難處理的內臟」、「你可以去爐前烤看看，非常熱」、「200元就是吃一個方便，會烤的店家很棒」、「偶爾吃一次滿享受的」、「大熱天烤魚，人力不算扣掉瓦斯租金，不貴吧」。

夜市 美食

延伸閱讀

整理／川普政府推天價簽證！H-1B哪裡特別？2國申請占逾8成

生活順風順水！「4生肖」10月份好運不斷、事業財運兩得意

知名牛肉湯老闆欠債跑路 竟騙單親3寶媽做保背債千萬

上班族請假出國玩怕被討厭 過來人曝解方：不怕被刁難

相關新聞

台灣夜市1美食是「智商稅」？ 內行揭：價差3倍左右

台灣夜市享譽國際，許多美食吸引在地居民與國外觀光客。不過日前有網友表示，最近在影片常看到夜市烤魚，使用大尾的台灣鯛，腹中加入調味香料，價格落在180元至300元之間，讓他好奇問「值不值得嘗試？」對此，不少網友回應「這個是智商稅」，但也有網友大讚「真的很好吃」。

南韓弘大店家廁所密碼遭台人公開 旅遊粉專怒轟：有經過同意嗎？

近年來韓流文化風靡全球，吸引不少遊客赴南韓觀光，但出國旅遊若不注意當地習慣和文化，就有可能引發爭議。有台灣網友將首爾弘大地區多間店家的「廁所密碼」整理公開在社群，吸引超過1.5萬人按讚，卻引來旅遊粉專不滿，直言「你們有經過店家同意嗎？」

洗澡被男友嫌太久！她曝「75分鐘清潔7步驟」 兩派網友掀論戰

你每天洗澡的時間大概多久呢？一名女網友分享自己的洗澡步驟，包括排便、沖洗浴室、刷牙、洗內衣、洗臉、洗頭、洗身體，整個流程大約需要75分鐘，被男友嫌棄洗太久。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

台北捷運四通八達，是許多人通勤的大眾交通運輸首選。有一名網友透露已經不只一次搭捷運到南港展覽館站時，手機的時間竟然快了一小時，讓他想問其他人是否也有碰過同樣情形？貼文一出，竟然釣出不少人也遇過一樣狀況，3C達人則解釋可能的原因。

懷舊古早味！50嵐推出「1新品」爆好喝 網吵翻：11點就賣完了

手搖飲品牌50嵐近日推出新品，話題瞬間引發熱議。不少民眾嘗鮮後直呼「古早味超驚豔」，甚至有人嘗試更換茶底或加冰淇淋...

玩沖繩如國旅？餐廳吃飯被「手指」惹惱 他當面怒飆：丟台灣人的臉

夏天進入尾聲，許多台人抓住夏天的尾巴至沖繩旅遊。一名網友卻在臉書「抱怨公社」發文分享其他台灣旅客的失禮行徑，搖頭表示「真替沖繩人民感到悲傷」，貼文曝光後引發許多過來人共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。