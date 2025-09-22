台灣夜市1美食是「智商稅」？ 內行揭：價差3倍左右

台灣夜市享譽國際，許多美食吸引在地居民與國外觀光客。不過日前有網友表示，最近在影片常看到夜市烤魚，使用大尾的台灣鯛，腹中加入調味香料，價格落在180元至300元之間，讓他好奇問「值不值得嘗試？」對此，不少網友回應「這個是智商稅」，但也有網友大讚「真的很好吃」。

一名網友在PTT發文表示，最近發現夜市在賣烤魚，使用大尾的台灣鯛，腹部加入調味香料，再裹上厚鹽烤熟，一尾價格落在180至300元之間，原PO好奇表示「我沒吃過，想問一下值不值得嘗試，有土味嗎？夜市烤魚是智商稅嗎？」

文章曝光後，有吃過的網友特別回文表示，這種烤魚成本大概70元到100元，胡椒蒜頭價格賣230元左右，一般口味200元，以成本70元來算，價差大約3倍上下，但該網友指出，因為不想要自己處理食材，且攤販已經幫忙烤熟，魚皮還幫忙戳洞，直接翻開來吃就好，因此他認為「就算知道成本價格，我也覺得很OK，我每週都買來吃」。

不過對於夜市烤魚，許多網友看法不一，有人直言「盤子夜市」、「傻了才吃夜市食物」、「300元拿去吃吳郭魚？」、「現在只要進夜市，就已經在繳智商稅了」、「吳郭魚就是難吃」、「這根本暴利啊，所以夜市倒掉一堆」，但也有網友大讚「便宜啊，做一條這種烤魚要一小時，還一堆很難處理的內臟」、「你可以去爐前烤看看，非常熱」、「200元就是吃一個方便，會烤的店家很棒」、「偶爾吃一次滿享受的」、「大熱天烤魚，人力不算扣掉瓦斯租金，不貴吧」。