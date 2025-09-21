南韓弘大店家廁所密碼遭台人公開 旅遊粉專怒轟：有經過同意嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓餐廳廁所幾乎都會設置密碼，提供消費者更加舒適的空間。示意圖／ingimage
南韓餐廳廁所幾乎都會設置密碼，提供消費者更加舒適的空間。示意圖／ingimage

近年來韓流文化風靡全球，吸引不少遊客赴南韓觀光，但出國旅遊若不注意當地習慣和文化，就有可能引發爭議。有台灣網友將首爾弘大地區多間店家的「廁所密碼」整理公開在社群，吸引超過1.5萬人按讚，卻引來旅遊粉專不滿，直言「你們有經過店家同意嗎？」

「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專發文指出，在南韓有許多店家為避免非消費者使用洗手間，會在門口加裝電子鎖，並將密碼印在收據底部或寫在櫃檯附近，目的只是保護顧客的使用權益。然而，密碼一旦被大量轉載，反而容易讓南韓人認為「說中文的遊客都很沒水準」。

粉專提醒，若真的急需使用廁所，即使沒有消費，直接詢問店家通常也不會被拒絕，或者可以透過Naver Map搜尋「개방화장실（開放廁所）」，找到公共場所的廁所。此外，地鐵站、百貨公司等地都有開放廁所，民眾不必擔心找不到地方。

貼文也強調，被公開的密碼多半會隨時更換，旅客抱持「省麻煩」心態也難以真正使用，反倒可能影響台灣旅客在南韓的整體形象。呼籲民眾，出國旅遊應尊重當地規範，「別因少數行為，讓整體觀感受損」。

