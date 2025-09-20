快訊

洗澡被男友嫌太久！她曝「75分鐘清潔7步驟」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享自己的洗澡步驟，包括排便、沖洗浴室、刷牙、洗內衣、洗臉、洗頭、洗身體，整個流程大約需要75分鐘，被男友嫌棄洗太久。示意圖/Ingimage
你每天洗澡的時間大概多久呢？一名女網友分享自己的洗澡步驟，包括排便、沖洗浴室、刷牙、洗內衣、洗臉、洗頭、洗身體，整個流程大約需要75分鐘，被男友嫌棄洗太久。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「妳們洗澡要洗多久呢？」為題，指出自己是油性髮質，幾乎每天都要洗頭，而她的洗澡步驟有排便、簡單沖洗浴室，再來依序刷牙、洗內衣、洗臉、洗頭，最後洗身體，每次進浴室到離開，大約要75分鐘，但被男友抱怨洗太久，讓她好奇大家的洗澡時間都花多久時間？

貼文一出後，不少網友都表示「你們只有一間衛浴嗎？只有一間的話，你待在裡面一個多小時算超久」、「其實我覺得是妳一次佔用太多時間，妳可以洗澡洗頭、洗內衣、大號、刷牙分成四個時段，就不會一次佔用到那麼多時間」、「超級久…我不用洗內衣跟先大便，大約20分鐘洗完，頭還洗兩次」、「真的很久，能在浴室待超過半小時的人，我都會很好奇他們是在裡面下蛋嗎？」。

不過，也有部分網友認同原PO想法，回應「好多人都洗很快⋯是怎麼洗的啊？我洗澡、洗頭也1個小時左右」、「沒在浴室裡待滿1小時還真的是出不來」、「刷牙、洗臉、洗內褲就要差不多30分鐘了，然後洗頭、洗澡加一加，真的差不多1個多小時」。

