搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

台北捷運四通八達，是許多人通勤的大眾交通運輸首選。有一名網友透露已經不只一次搭捷運到南港展覽館站時，手機的時間竟然快了一小時，讓他想問其他人是否也有碰過同樣情形？貼文一出，竟然釣出不少人也遇過一樣狀況，3C達人則解釋可能的原因。

這名網友在Threads發文表示，已經連續兩次出現這種情況，只要搭捷運到南港展覽館站的時候，明明當下手機的時間是9：16，竟然直接跳到10：16，而且是同一個地點、同一個時間，讓他覺得匪夷所思，不知道為何會這樣，因此上網發文求助，「有人也發生過這種情況嗎？」

貼文引起熱議，不少人也表示遇過同樣情況，「我這兩天上班經過南港展覽館也一樣會+1小時，第一次看到還嚇到以為遲到了，是跑到日本去了嗎？」、「原來我不孤單！因為是要去見客戶，所以我還特地提早到，看到時間直接晚一個小時直接嚇死啊，還好重開機就回來了」、「通勤都要在南港展覽館換車的我很常碰到，第一次嚇到，之後就習慣了」。

還有網友大搞KUSO，「南港那邊有個蟲洞連到東京，我以為大家都知道」、「板南線的詭故事很多，農曆七月嘛，剩沒幾天可以皮了」、「我已發生三次，那邊一定有通往日本的蟲洞」、「南港換日線時差區」、「半導體展有可能，現場智力過高，造成時空扭曲」、「南港展覽館以東跟台北時差一小時」、「這是直接接軌JR啦」。

據《三立新聞網》報導，3C達人廖阿輝對此表示，有可能是受到周邊基地台影響，或者是周邊有人攜帶非台灣時區的WiFi機，才會導致手機自動設定時區的功能誤判，只要關閉自動設定時區，或者重開機、切換網路，就可以恢復正常了。