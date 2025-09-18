快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都遇過搭台北捷運到南港展覽館站時，手機顯示的時間竟然快了一小時。聯合報系資料照片／記者陳志豪攝影
不少人都遇過搭台北捷運到南港展覽館站時，手機顯示的時間竟然快了一小時。聯合報系資料照片／記者陳志豪攝影

台北捷運四通八達，是許多人通勤的大眾交通運輸首選。有一名網友透露已經不只一次搭捷運到南港展覽館站時，手機的時間竟然快了一小時，讓他想問其他人是否也有碰過同樣情形？貼文一出，竟然釣出不少人也遇過一樣狀況，3C達人則解釋可能的原因。

這名網友在Threads發文表示，已經連續兩次出現這種情況，只要搭捷運到南港展覽館站的時候，明明當下手機的時間是9：16，竟然直接跳到10：16，而且是同一個地點、同一個時間，讓他覺得匪夷所思，不知道為何會這樣，因此上網發文求助，「有人也發生過這種情況嗎？」

貼文引起熱議，不少人也表示遇過同樣情況，「我這兩天上班經過南港展覽館也一樣會+1小時，第一次看到還嚇到以為遲到了，是跑到日本去了嗎？」、「原來我不孤單！因為是要去見客戶，所以我還特地提早到，看到時間直接晚一個小時直接嚇死啊，還好重開機就回來了」、「通勤都要在南港展覽館換車的我很常碰到，第一次嚇到，之後就習慣了」。

還有網友大搞KUSO，「南港那邊有個蟲洞連到東京，我以為大家都知道」、「板南線的詭故事很多，農曆七月嘛，剩沒幾天可以皮了」、「我已發生三次，那邊一定有通往日本的蟲洞」、「南港換日線時差區」、「半導體展有可能，現場智力過高，造成時空扭曲」、「南港展覽館以東跟台北時差一小時」、「這是直接接軌JR啦」。

據《三立新聞網》報導，3C達人廖阿輝對此表示，有可能是受到周邊基地台影響，或者是周邊有人攜帶非台灣時區的WiFi機，才會導致手機自動設定時區的功能誤判，只要關閉自動設定時區，或者重開機、切換網路，就可以恢復正常了。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

日本 時區 台北捷運

延伸閱讀

南韓水上「漢江巴士」正式上路 10月起增開通勤快線

影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流

捷運經費被砍影響信義線東延？蔣萬安：與盧秀燕陳其邁向中央爭取

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

相關新聞

搭捷運到南港展覽館驚見神秘景象 手機時間快1小時變日本時區

台北捷運四通八達，是許多人通勤的大眾交通運輸首選。有一名網友透露已經不只一次搭捷運到南港展覽館站時，手機的時間竟然快了一小時，讓他想問其他人是否也有碰過同樣情形？貼文一出，竟然釣出不少人也遇過一樣狀況，3C達人則解釋可能的原因。

懷舊古早味！50嵐推出「1新品」爆好喝 網吵翻：11點就賣完了

手搖飲品牌50嵐近日推出新品，話題瞬間引發熱議。不少民眾嘗鮮後直呼「古早味超驚豔」，甚至有人嘗試更換茶底或加冰淇淋...

玩沖繩如國旅？餐廳吃飯被「手指」惹惱 他當面怒飆：丟台灣人的臉

夏天進入尾聲，許多台人抓住夏天的尾巴至沖繩旅遊。一名網友卻在臉書「抱怨公社」發文分享其他台灣旅客的失禮行徑，搖頭表示「真替沖繩人民感到悲傷」，貼文曝光後引發許多過來人共鳴。

機上最吵的是空姐！搭國籍航空全程聽聊天聲 她嘆：素質降低太多

女網友今(17)日在發文，表示昨日晚間搭乘某國籍航空從香港飛回台灣的班機時，機艙內大多旅客都已在休息，但後艙卻不時傳來不間斷的談笑聲，原po原以為是其他乘客在喧鬧，未料在起身上廁所後才驚訝發現，聲音是來自後艙的3名空服員。

正面一模一樣！10元硬幣竟非真幣 她翻面一看嘆：小丑是我

台灣近年假幣事件頻傳，真假難辨讓不少店家都相當頭痛。有一名女網友透露，近期收了一枚10元硬幣，翻到背面發現有詭異人臉，才驚覺是假幣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

露營退燒了？他嘆萬元器具只能贈出 網曝「退坑關鍵」：都在貢盤仔

先前疫情期間無法出國，許多家庭會趁假日到野外露營，帶起一陣露營瘋，然而近來露營潮疑似漸漸消退，店家一一關門，二手品轉賣困難，有網友無奈表示，現在場地愈漲愈貴，一樣價格都能去住飯店了，根本在「貢盤仔」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。