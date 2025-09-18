懷舊古早味！50嵐推出「1新品」爆好喝 網吵翻：11點就賣完了

手搖飲品牌50嵐近日推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，話題瞬間引發熱議。不少民眾嘗鮮後直呼「古早味超驚豔」，甚至有人嘗試更換茶底或加冰淇淋，喝出不同風味，但也有網友抱怨價格偏高，直言「這一杯都能買便當了」，正反評價在網路上掀起討論。

一名女網友在Threads上發文透露，得知50嵐推出「麵茶紅茶拿鐵」後，因好奇心驅使下買來嘗鮮，結果第一口就被驚豔，直呼「被燒到不行」。另一名網友則分享不同喝法，表示將麵茶拿鐵搭配冰淇淋後，口感宛如奶昔般濃郁綿滑，甚至興奮形容「好喝死了！」，讓不少民眾對這款新品更加心動。

貼文曝光後，立刻引起討論，「麵茶口味的東西都很不錯」、「昨天喝了加冰淇淋也不錯，只是有點甜不用再加糖，如果愛喝更甜的口感，可以加一分糖就夠了」、「無糖好好喝，可是我覺得麵茶太少」、「私心推薦基底改成烏龍拿鐵，很好喝」、「一定要點冰淇淋紅茶拿鐵麵茶，不可以點麵茶紅茶拿鐵+冰淇淋，店家說價錢不一樣」、「今11點打去訂外送，店員說麵茶全部賣完了」。

不過，並非所有人都買單，也有網友直言價格偏高，坦言「前幾天看到有新產品麵茶冰淇淋紅茶拿鐵，結果一杯80元就沒買了，覺得好貴」、「我覺得太膩了，而且粉沙沙的喝到後面不太舒服」、「一杯價格都可以買便當了」。

麵茶是一種源自亞洲的傳統健康飲品和點心，因其香甜濃郁且具飽足感而深受喜愛。傳統做法以炒熟麵粉混合糖粉、花生油調製成粉末，再以熱水沖泡，或搭配牛奶、豆漿飲用。隨著飲食文化的演變，如今麵茶不僅保留了古早味特色，更被融入手搖飲、奶蓋、湯圓等創意吃法，在傳統基礎上注入新潮元素，也讓這份懷舊滋味以全新樣貌再度走紅。