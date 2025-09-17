快訊

玩沖繩如國旅？餐廳吃飯被「手指」惹惱 他當面怒飆：丟台灣人的臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露在沖繩遇到失禮的台灣遊客。沖繩示意圖。 圖／ingimage
夏天進入尾聲，許多台人抓住夏天的尾巴至沖繩旅遊。一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文分享台灣旅客的失禮行徑，搖頭表示「真替沖繩人民感到悲傷」，貼文曝光後引發許多人共鳴。

原PO感嘆「暑假帶小孩去沖繩真的見識到台灣人有多把沖繩當國旅了」。透露自己之前去沖繩時特地找到一家小眾餐廳，店內大約三分之二的日本人，三分之一的外國人。因此初訪時很開心沒有踩雷，全家吃得很開心。今年去卻已經物是人非，整間店像菜市場一樣，不過店員態度還是很好。

原PO表示，今年用餐時因為客滿只剩最靠近門口餐桌的位置，餐點上齊正準備大快朵頤，店裡這時進來一組三代同堂約10人的台灣遊客，這個家庭不僅大聲喧嘩，其中一位年輕爸爸手指還比著自己這桌的生魚片，大聲問要不要點。

原PO回憶，當時他一直傻眼地盯著這位爸爸手指，最後對方幾乎快用手碰到自己的餐盤，忍無可忍之下直接對著同行家人大聲喊：「有夠丟臉的！我們趕快吃一吃走了，跟他在同一個空間真的很丟台灣人的臉。」雖然年輕爸爸驚訝的看著自己，然而對方並沒有感到羞愧，轉向就繼續大聲跟家人討論菜單。

貼文曝光後許多人狂點頭，「在名護的CANDO百元商店遇到兩個來自台灣的小朋友滿場互相追逐跑跳、大叫，家長竟然看起來很得意」、「所以不要光笑話大陸人，台灣人也沒高尚到那裡」、「台灣一堆風景區一堆水準極差的遊客到國外大概也一樣」、「完全認同以前看到吵鬧的是陸客，今年去看到的都是台灣人」、「這次去自由行，台灣團客真的超級吵」、「之前也是去沖繩吃海鮮，有一群就是這樣，中年人居多，一直很大聲點菜，喝酒也是一直大聲叫老闆，真的很丟臉」。

