機上最吵的是空姐！搭國籍航空全程聽聊天聲 她嘆：素質降低太多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出某國籍航空空服員在後艙聊天，影響到旅客休息。示意圖／ingimage

一名女網友今(17)日在Dcard發文，表示昨日晚間搭乘某國籍航空從香港飛回台灣的班機時，機艙內多數旅客都已在休息，但後艙卻不時傳來不間斷的談笑聲，原po原以為是其他乘客在喧鬧，未料在起身上廁所後才驚訝發現，聲音是來自3名空服員

原po指出，航程中一直有嘰嘰喳喳的聲音，音量足以讓人清楚聽見談話內容，且幾乎全程都未間斷，只有在廣播或送餐時聲音才會停下來。她一度以為是哪群嘈雜的旅客，差點跟空姐反映，但因實在太想睡覺不想吵架，於是先戴上耳機降噪。

原po在快抵達台灣時起身如廁，才發現後艙的3名空姐在廁所外圍成一圈，聊天不間斷，她才驚訝發現，原來影響後半段旅客安寧的，竟然是空服員。雖然空服員聊天並未刻意大聲，但完全沒顧慮到機上還有旅客在休息，而自己是在工作的狀態。她也感嘆：「該航空現在年輕一輩的素質降低這麼多嗎？」呼籲空服員自我要求，且航空公司應加強員工訓練與考核。

該文引起網友熱議，紛紛留言表示：「這客訴一定死啊！」、「有空服員要寫報告囉！」、「遇到這種情況，真的會很惱人！」但也有人認為：「連上班空閒時間也不能講話，不給別人活路了？」

留言中還有不少人分享類似經驗，指部分國籍航空在夜間航班上，空服員於後艙「講話超大聲，還一直笑，真的超傻眼」。有人表示曾經向吵鬧的空服員反映是否能降低音量，但沒安靜多久又繼續聊。部分網友則建議旅客若發現空服員聊天太過大聲，可直接錄音或投訴，以確保自己搭乘的班機品質。

