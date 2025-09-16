正面一模一樣！10元硬幣竟非真幣 她翻面一看嘆：小丑是我

台灣近年假幣事件頻傳，真假難辨讓不少店家都相當頭痛。有一名女網友透露，近期收了一枚10元硬幣，翻到背面發現有詭異人臉，才驚覺是假幣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，這枚代幣正面印有「拾圓」字樣與梅花圖案，看起來和真幣一模一樣，但翻到背面卻出現一個變形人臉圖樣，與新台幣的設計完全不同，讓她直呼「昨天太忙了沒注意到，做得超像！翻過去看到的瞬間，覺得自己有夠像小丑」。

貼文一出後，不少人都看傻眼，「生氣級10元」、「我想用真的20元跟你換這枚10元」、「2025限定版拾圓？」、「太荒謬了吧！超好笑」、「太像了，根本防不勝防」、「這算偽造硬幣嗎？畢竟10元不會看那麼仔細」。

有內行網友指出，該枚代幣來自「老虎蜜蜂遊樂園」台南仁德分店，原PO對此也回覆，「這間直營店已經倒了，代幣也不能用了，之前去加盟店，店員很勉為其難的幫我換回台幣」。

事實上，中央銀行曾提醒，辨識真幣需留意細節，「蔣中正像」版本10元，臉部五官、眼神、鼻形、鬍鬚及衣領等細節立體清晰，背面梅花花絲與字樣應有凹凸感；「孫中山像」版本10元，正面五官輪廓明顯，設有隱藏防偽設計，當旋轉硬幣時，背面數字內會浮現「台灣圖形」與「梅花圖案」，並分別顯示「國泰」與「民安」字樣。