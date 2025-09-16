快訊

露營退燒了？他嘆萬元器具只能贈出 網曝「退坑關鍵」：都在貢盤仔

聯合新聞網／ 綜合報導
露營示意圖。圖／聯合報系資料照
露營示意圖。圖／聯合報系資料照

先前疫情期間無法出國，許多家庭會趁假日到野外露營，帶起一陣露營瘋，然而近來露營潮疑似漸漸消退，店家一一關門，二手品轉賣困難，有網友無奈表示，現在場地愈漲愈貴，一樣價格都能去住飯店了，根本在「貢盤仔」，也省得搬裝備累得要死要活。

近年來露營在台灣掀起風潮，無論是自給自足的山地野營或萬事有人幫的懶人露營，都有大批愛好者。不過有網友發現，最近似乎風向轉為「退坑潮」，在Threads上表示現在露營店一家一家收，二手用品發轉讓文，放了5天還賣不出去，一些用品買起來好幾萬，現在一堆要用送的才有人收。

發文引起網友共鳴，嘆退坑主因就是「太貴了」，「營地價格搞得跟民宿一樣，我寧願睡房間啊」、「露營場地費貴到加一點錢就能住飯店了」、「沒廁所、沒水沒洗臉盆，只是一個車殼的『露營車』，一個晚上收費4000元，是因為我窮嗎」、「營地太貴了，都在貢盤仔，10年前600元就有水電加公用乾淨廁所，你現在谷歌看看，隨便一帳多少錢」、「自從疫情解封後，一堆人就出國了」。

有人則樂見退坑潮發生，認為露營就像之前流行過的潛水、自行車、爬山等，都是流行一陣子就會退燒，不少人都是看網紅玩什麼就跟風玩，「退一退很好啊，一堆跟風的，有幾個愛惜自然環境？」、「朋友家是登山用品店，他說，現在在退坑的多是當初跟風而開始露營的。如果是本來就登山、露營的，現在都是在等二手有便宜好貨出現」。

