台灣海鮮很貴？他讚北海道吃生鮭魚「6片不用150」 網不服：東港大勝

聯合新聞網／ 綜合報導
鮭魚生魚片。示意圖／ingimage
台灣人愛吃生魚片，不少人赴日旅遊時，更會特地到當地市場嚐鮮。近日就有網友在PTT分享自己到北海道小樽三角市場用餐的經驗，發現鮭魚生魚片不僅份量十足、價格實惠，口感更讓他直呼「跟台灣吃到的完全不同層次」，貼文隨即掀起討論。

原PO指出，他在小樽三角市場一間食堂點了生鮭魚，六片只要700日圓（約新台幣143元），每片長度都有七、八公分，入口後更直呼「有夠鮮甜，油脂超香」，並直言與台灣吃到的鮭魚完全不是同一個層次，「台灣海鮮很貴真的沒說錯吧」。

貼文一出，引起不少網友熱烈討論。有人認為價格划算，直呼「買到賺到」、「台灣應該台幣300起」。但也有網友提出不同看法，表示「六片150遠不如連鎖品牌鮭魚肚」、「真貴！東港厚切生魚片大勝」。

另有專業網友觀察照片細節，指出「這顏色應該是日本鮭，不過畢竟拍照有色溫問題，不敢肯定，但油脂分佈也不像智利鮭」、「要看產地，不然日本鮭魚很多也是進口的」。

