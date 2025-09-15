南韓旅遊要當心！「計程車詐騙」屢見不鮮 粉專曝反制手段

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專分享韓國計程車新的詐騙手法。示意圖／Ingimage

出國旅遊時，許多民眾會搭乘計程車來代步。有臉書粉專分享南韓計程車新的詐騙手法，指出許多韓國Uber司機會在乘客還沒上車前按下「開始行程」，乘客只能眼睜睜看著司機繞路，對此，粉專分享反制手段，也提醒旅客出國旅遊要「多留一份心眼」。

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文，表示最近有很多去韓國釜山玩的旅客遭遇計程車詐騙，在叫Uber時，司機竟然在他們還未上車前就按下「開始行程」，計費直接開始跳表，他們只能眼睜睜看著APP上司機繞路，卻無能為力，雖然能透過Uber退款，但花了時間和心力，行程毫無疑問被毀了。

粉專分享預防方式，首先打開Uber的APP，進入帳戶、設定、點選「確認您的行程」後，使用PIN碼確認搭對車，如此一來，司機必須輸入PIN碼才能開始計費。

此外，在韓國搭計程車，到達時的金額是由司機手動輸入的，建議到達目的地一定要向司機確認金額，親眼看著司機輸入正確金額再下車，否則可能出現信用卡扣款金額和跳表金額不一樣的情況，最後也提醒民眾，出國在外最怕的不是迷路，而是遭遇詐騙，要多留一份心眼，才能少一分遺憾。

此文一出，不少網友分享類似被詐騙的經歷，「仁川機場到明洞也是被多收（與叫車預估值差太多），回台後跟Uber反應，有退款成功」、「前年去釜山兩次，3月跟6月，一次去就是5天，幾乎有4天都遇到詐騙的計程車司機」、「也要小心Uber taxi driver他們會兩倍收費，下車前要先確認是否只收一次費用，我昨天的經歷，被收兩倍」、「我來韓15年，最可惡的、最需提防的就是計程車司機（好人雖也不少），連韓國大媽都會怕」。

Uber 詐騙 計程車 出國旅遊

