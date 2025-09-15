快訊

「妳年紀太小」逛服飾店被店員趕走 27歲女錯愕：感受到貧富差距

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去一間服飾店購買衣服，卻被老闆以「看起來年紀太小」為由，將她請出店外。 示意圖／Ingimage
每間服飾店的目標客群有所不同，你遇過趕走客人的店家嗎？一名女網友發文，透露她進一間服飾店購買衣服，卻被老闆以「看起來年紀太小」為由，將她請出店外，讓她感受到「貧富差距」的差異。對此，不少網友也分享許多類似經驗，直言「真的很委屈」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己走路回家時，經常路過一間販賣寬鬆上衣、褲裝、連身裙、材質是棉麻的服飾店，今天好奇地走進店面看看，老闆快速地為她介紹服飾的質料，並表示一件衣服7、8千左右，能試穿，但隨後補上一句：「我們店裡很少來年紀這麼小的客人」。

原PO表示，她逛了幾分鐘後，老闆忽然表明原PO年紀真的太小，不能接待她，並打開門送她離開，讓原PO感到很錯愕，驚呼第一次感受到「貧富差距」。她透露自己其實已經27歲了，只是看起來年齡較小而已，平時都只買2千、3千元的衣服，也希望以後買7、8千的衣服能「不用眨眼」。

此文一出，不少網友分享類似經歷，坦言感受很差，「我之前在高鐵，還只是個提著舊行李箱通勤的返鄉大學生，進去一家大概兩三百塊的日式定食，明明店裡空位子還很多也還離歇業時間很遠，店員卻對我們說不好意思我們不賣」、「以前還是大學生要買DW錶，穿得很俗，根本沒人要理」、「已經出社會了要去配角膜塑型片，結果被北車站前某眼科的櫃檯用很看不起的話語問說是誰要來付錢，我委屈到差點哭出來」。

也有網友分析老闆的想法，「老闆可能從妳的行為反應，發現妳不是有錢的盤子，妳根本不會買，所以懶得跟妳囉嗦」、「可能怕被發現賺太多，比較這種棉麻的衣服大約換算台幣1500就挺高級了」、「感覺這幾分鐘妳做了什麼，讓他覺得妳不會消費的事，例如一直看衣服標價之類的」、「可能發現妳不好騙」。

