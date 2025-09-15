快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

餐廳沙拉吃完後驚現蜈蚣！蠕動畫面超嚇人 網笑：保證農藥不重

香港01／ 撰文：謝茜嘉
一名網友發文分享恐怖用餐經歷，點了沙拉出現1條小蜈蚣。示意圖/AI生成
一名網友發文分享恐怖用餐經歷，點了沙拉出現1條小蜈蚣。示意圖/AI生成

沙拉夠新鮮的證明？台灣一名網友發文分享恐怖用餐經歷，他在一間餐廳點了沙拉，差不多吃完時餐碟突然出現1條小蜈蚣，嚇得他立即拍下蜈蚣蠕動的畫面，直言「都不知道是要哭還是尖叫」。

原po於Threads發文表示，「點了附餐沙拉水果，吃完水果，會動的蟲居然跑出來，都不知道是要哭還是尖叫」，他慶幸「還好不是家人吃到」。影片見到，他已差不多吃光沙拉，只剩一兩條菜，1條小蜈蚣快速從碟邊向中心蠕動。

餐廳沙拉驚現蜈蚣碟中蠕動

有網友留言驚呼「天啊，好恐怖欸」、「吃完才跑出來，天啊」、「到底是要先吐出來，還是先叫服務生」、「這種是會從下水道跑出來的那種蜈蚣吧」、「蜈蚣也嚇得到處亂竄」、「好迷你的蜈蚣」。

網笑：保證農藥不重

有網友笑言，「蔬果保證農藥不重」、「表示無農藥」、「這沙拉新鮮到好像剛從土裏拔出來」。有網民則說，「版主的反應竟然是幸好不是家人吃到，也太暖了吧」、「我試過沙拉跑出蜘蛛，不是家裏面小小的那種，是肉眼可見的4-5公分（厘米）大，嚇爛」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

母子酒樓飲茶被迫搬位「成張枱秤走」港男嬲爆：叫讓枱畀熟客坐

東莞餐廳叫外賣遭羞辱？包裝袋上竟貼着「這字條」女顧客怒公審

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

餐廳沙拉吃完後驚現蜈蚣！蠕動畫面超嚇人 網笑：保證農藥不重

沙拉夠新鮮的證明？台灣一名網友發文分享恐怖用餐經歷，他在一間餐廳點了沙拉，差不多吃完時…

鶯歌陶瓷老街評價高人氣卻下滑 網友直指「最大致命傷」

新北市鶯歌陶瓷老街曾是遊客必訪景點，Google地圖上也有4.2顆星評價，但近年卻有民眾發現「人氣不如以往」。一名網友在PTT發文感嘆，過年走訪鶯歌，街上相當冷清，和一旁的三峽老街相比落差明顯。

大醫院醫生不給問問題！她嘆「難道要一直重複掛號」 網揭殘酷真相

你平常會去大醫院看診嗎？一名女網友分享，去大醫院看診，很看醫師的個性，有些連問題都不能問，還會直接被趕走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣最雷景點是它？外國遊客一面倒點名「昔日美夢變幻滅」原因曝光

一名外國網友近日在論壇 Reddit 發文提問「到台灣旅遊有哪些景點該避開？」，隨即引發熱烈討論。其中，台中知名景點「彩虹眷村」被點名最多。多數外國網友指出，該地交通不便、規模縮水，如今已被開發破壞，「除了拍照幾乎沒有其他可做的事」，與過去廣為人知的熱鬧景象大不相同。

穿10分鐘就飄汗臭味！達人教洗衣放「1神物」：洗完煥然一新

台灣夏季炎熱，不少人一出門就滿身大汗。一名男網友分享，穿上運動服大概10分鐘就會開始飄出汗臭味，使用過碳酸鈉、抗菌洗衣精清洗都沒用，直到用了家事達人推薦的「檸檬酸」後，洗完一個月都沒有臭味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

擠到快窒息！A7通勤台北每天塞爆 他PO機捷人海圖：連站的空間都沒有

A7重劃區鄰近桃園龜山工業區，搭乘機捷到台北市只有6站的距離。一名網友曬出平日早上A7機捷月台的人潮，指出上車後「連站的位置都沒有」，呼籲林口龜山的議員能協助增加尖峰班次，以舒緩擁擠的人潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。