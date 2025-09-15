餐廳沙拉吃完後驚現蜈蚣！蠕動畫面超嚇人 網笑：保證農藥不重
沙拉夠新鮮的證明？台灣一名網友發文分享恐怖用餐經歷，他在一間餐廳點了沙拉，差不多吃完時餐碟突然出現1條小蜈蚣，嚇得他立即拍下蜈蚣蠕動的畫面，直言「都不知道是要哭還是尖叫」。
原po於Threads發文表示，「點了附餐沙拉水果，吃完水果，會動的蟲居然跑出來，都不知道是要哭還是尖叫」，他慶幸「還好不是家人吃到」。影片見到，他已差不多吃光沙拉，只剩一兩條菜，1條小蜈蚣快速從碟邊向中心蠕動。
餐廳沙拉驚現蜈蚣碟中蠕動
有網友留言驚呼「天啊，好恐怖欸」、「吃完才跑出來，天啊」、「到底是要先吐出來，還是先叫服務生」、「這種是會從下水道跑出來的那種蜈蚣吧」、「蜈蚣也嚇得到處亂竄」、「好迷你的蜈蚣」。
網笑：保證農藥不重
有網友笑言，「蔬果保證農藥不重」、「表示無農藥」、「這沙拉新鮮到好像剛從土裏拔出來」。有網民則說，「版主的反應竟然是幸好不是家人吃到，也太暖了吧」、「我試過沙拉跑出蜘蛛，不是家裏面小小的那種，是肉眼可見的4-5公分（厘米）大，嚇爛」。
