鶯歌陶瓷老街評價高人氣卻下滑 網友直指「最大致命傷」

新北市鶯歌陶瓷老街曾是遊客必訪景點，Google地圖上也有4.2顆星評價，但近年卻有民眾發現「人氣不如以往」。一名網友在PTT發文感嘆，過年走訪鶯歌，街上相當冷清，和一旁的三峽老街相比落差明顯。

原PO表示，自己當天還順手買了兩組陶瓷茶壺，整體不到800元，覺得價格實惠，也很適合逛逛。不過許多留言點出致命原因：鶯歌老街餐廳選擇不多、整體以陶瓷販售為主、這類商品並非高頻消費品，「不可能天天換壺、天天換盤」，現場雖然能看到，但吸引力有限。

也有網友直言，現在網路購物發達，許多樣式在電商平台就能找到，「還可能更便宜」，加上部分店家被質疑販售大陸進口貨，削弱了「陶瓷重鎮」的獨特性。相比之下，三峽、深坑等老街主打小吃美食，走一圈就能邊逛邊吃，體驗感更強，自然更容易聚攏人潮。

不少人也提到交通問題，包含停車不便、周邊缺乏串聯景點，都讓鶯歌老街少了「順遊」的優勢。有網友總結：「年輕人要嘛好吃、要嘛好拍，光看陶瓷真的留不住人。」

雖然如此，仍有遊客認為鶯歌老街別具特色，如果能增加餐飲與體驗元素，像是陶瓷手作課程、拉坯示範，搭配周邊景點規劃一日遊，或許能讓「4.2顆星」的評價再次轉化為熱絡人潮。