鶯歌陶瓷老街評價高人氣卻下滑 網友直指「最大致命傷」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為鶯歌老街。聯合報系資料照片／記者李定宇攝影
圖為鶯歌老街。聯合報系資料照片／記者李定宇攝影

新北鶯歌陶瓷老街曾是遊客必訪景點，Google地圖上也有4.2顆星評價，但近年卻有民眾發現「人氣不如以往」。一名網友在PTT發文感嘆，過年走訪鶯歌，街上相當冷清，和一旁的三峽老街相比落差明顯。

原PO表示，自己當天還順手買了兩組陶瓷茶壺，整體不到800元，覺得價格實惠，也很適合逛逛。不過許多留言點出致命原因：鶯歌老街餐廳選擇不多整體以陶瓷販售為主這類商品並非高頻消費品，「不可能天天換壺、天天換盤」，現場雖然能看到，但吸引力有限。

也有網友直言，現在網路購物發達，許多樣式在電商平台就能找到，「還可能更便宜」，加上部分店家被質疑販售大陸進口貨，削弱了「陶瓷重鎮」的獨特性。相比之下，三峽、深坑等老街主打小吃美食，走一圈就能邊逛邊吃，體驗感更強，自然更容易聚攏人潮。

不少人也提到交通問題，包含停車不便、周邊缺乏串聯景點，都讓鶯歌老街少了「順遊」的優勢。有網友總結：「年輕人要嘛好吃、要嘛好拍，光看陶瓷真的留不住人。」

雖然如此，仍有遊客認為鶯歌老街別具特色，如果能增加餐飲與體驗元素，像是陶瓷手作課程、拉坯示範，搭配周邊景點規劃一日遊，或許能讓「4.2顆星」的評價再次轉化為熱絡人潮。

鶯歌 老街 新北 觀光 觀光景點

