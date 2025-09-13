快訊

網紅賓賓哥涉打雲林阿公！圤智雨曝音檔疑似「認甩巴掌、對員工下封口令」

轉型正義！台東2座50年蔣公銅像將「就地拆除銷毀」 國產署說理由

台灣最雷景點是它？外國遊客一面倒點名「昔日美夢變幻滅」原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
彩虹眷村昔日是台中知名景點。圖／聯合報系資料照片
彩虹眷村昔日是台中知名景點。圖／聯合報系資料照片

一名外國網友近日在論壇Reddit發文提問「到台灣旅遊有哪些景點該避開？」，隨即引發熱烈討論。其中，台中知名景點「彩虹眷村」被點名最多。多數外國網友指出，該地交通不便、規模縮水，如今已被開發破壞，「除了拍照幾乎沒有其他可做的事」，與過去廣為人知的熱鬧景象大不相同。

有網友分享親身經歷指出，2019年太太曾帶母親與外婆初訪台灣時，彩虹眷村與附近一間小咖啡館成為她們最難忘的回憶。然而近期再度帶岳母造訪時，妻子與母親卻對現場景況感到極度失望，僅停留五分鐘便離開。該網友形容：「如今的彩虹眷村，只剩原來的一小部分，多數空間被一棟大型公寓取代。原本的紀念品店消失了，過去的牆面塗鴉也被覆蓋，取而代之的是一些普通的圖案，例如黑熊、喜鵲與珍珠奶茶。」

不只如此，其他外國網友也留言指出，彩虹眷村地方狹小、位置偏遠，距離台中市中心及其他景點都不近，「除了拍照以外沒什麼活動」。甚至有人坦言「現在的彩虹眷村只是幾條小巷子」，已無當初的靈魂與藝術魅力。此外，也有網友建議若時間足夠，不妨改走南部路線，會有更豐富的旅遊體驗。

除彩虹眷村外，日月潭、九份老街等熱門景點也被提及。部分網友認為，這些「必去」景點在週末與假日期間人潮擁擠，旅遊品質大打折扣，建議避開假日再前往。也有網友點名象山人潮過多，表示「風景雖美，但台灣還有許多不用排隊也能欣賞美景的登山步道」。中正紀念堂也被部分網友認為「除非有表演，否則沒太大吸引力」。

彩虹眷村原為退役榮民黃永阜所居住的干城六村，2008年面臨拆遷，他開始在牆面與地上塗畫童趣彩繪，意外吸引關注，被親切稱為「彩虹爺爺」。當年學生與居民發起「搶救彩虹村」行動，市府保留下來並命名為「彩虹藝術公園」，迅速成為國際景點，年吸引上百萬遊客。

然而，近年因彩虹爺爺與市府產生經營權糾紛，原創文創團隊撤出，市府全面接管，部分牆面被帆布覆蓋，改由「市民創作」填補，導致整體風格與過往大不相同。彩虹爺爺則於2024年初辭世，享嵩壽101歲。市府表示仍會編列預算維護景觀與推廣文化觀光，盼延續這位素人藝術家的創作精神，讓彩虹眷村繼續發光發熱。

彩虹眷村作者「彩虹爺爺」黃永阜去年1月23日過世，享嵩壽101歲。圖／報系資料照
彩虹眷村作者「彩虹爺爺」黃永阜去年1月23日過世，享嵩壽101歲。圖／報系資料照

彩虹眷村

延伸閱讀

季節限定鋪滿山頭金黃花毯 體驗自然野趣品嚐當令山海滋味

《空洞騎士：絲綢之歌》太佛！Reddit盜版討論區竟發起「買正版運動」

難得一見！山友目擊黑熊母子同遊瓦拉米 遊客：玉山真是「有熊國」

小心熊出沒！玉山瓦拉米步道 巡查員撞見黑熊…雙方僅距8米

相關新聞

大醫院醫生不給問問題！她嘆「難道要一直重複掛號」 網揭殘酷真相

你平常會去大醫院看診嗎？一名女網友分享，去大醫院看診，很看醫師的個性，有些連問題都不能問，還會直接被趕走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣最雷景點是它？外國遊客一面倒點名「昔日美夢變幻滅」原因曝光

一名外國網友近日在論壇 Reddit 發文提問「到台灣旅遊有哪些景點該避開？」，隨即引發熱烈討論。其中，台中知名景點「彩虹眷村」被點名最多。多數外國網友指出，該地交通不便、規模縮水，如今已被開發破壞，「除了拍照幾乎沒有其他可做的事」，與過去廣為人知的熱鬧景象大不相同。

穿10分鐘就飄汗臭味！達人教洗衣放「1神物」：洗完煥然一新

台灣夏季炎熱，不少人一出門就滿身大汗。一名男網友分享，穿上運動服大概10分鐘就會開始飄出汗臭味，使用過碳酸鈉、抗菌洗衣精清洗都沒用，直到用了家事達人推薦的「檸檬酸」後，洗完一個月都沒有臭味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

擠到快窒息！A7通勤台北每天塞爆 他PO機捷人海圖：連站的空間都沒有

A7重劃區鄰近桃園龜山工業區，搭乘機捷到台北市只有6站的距離。一名網友曬出平日早上A7機捷月台的人潮，指出上車後「連站的位置都沒有」，呼籲林口龜山的議員能協助增加尖峰班次，以舒緩擁擠的人潮。

小型冷鏈中心？柯文哲老家1照片掀「全台大比拚」 他更多驚人配置

民眾黨前主席柯文哲羈押近一年，昨（8）日交保返新竹老家看望柯媽，網友們「歪樓」發現齊聚畫面中出現了3台大冰箱，掀起各大社群熱議。話題隨即延伸到PTT...

從嚮往到選擇離開！大馬人揭台灣生活現實面 網一看全點頭

近日，有位來自馬來西亞的網友在Dcard分享，自已從嚮往台灣，到最後選擇離開台灣、回到馬國生活的轉折歷程。他自述，從小深受台劇影響，對台灣心生嚮往，並於高中畢業後赴台就讀國立大學，期間他結識了許多朋友，也遇見了未來的太太。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。