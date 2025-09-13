台灣最雷景點是它？外國遊客一面倒點名「昔日美夢變幻滅」原因曝光

一名外國網友近日在論壇Reddit發文提問「到台灣旅遊有哪些景點該避開？」，隨即引發熱烈討論。其中，台中知名景點「彩虹眷村」被點名最多。多數外國網友指出，該地交通不便、規模縮水，如今已被開發破壞，「除了拍照幾乎沒有其他可做的事」，與過去廣為人知的熱鬧景象大不相同。

有網友分享親身經歷指出，2019年太太曾帶母親與外婆初訪台灣時，彩虹眷村與附近一間小咖啡館成為她們最難忘的回憶。然而近期再度帶岳母造訪時，妻子與母親卻對現場景況感到極度失望，僅停留五分鐘便離開。該網友形容：「如今的彩虹眷村，只剩原來的一小部分，多數空間被一棟大型公寓取代。原本的紀念品店消失了，過去的牆面塗鴉也被覆蓋，取而代之的是一些普通的圖案，例如黑熊、喜鵲與珍珠奶茶。」

不只如此，其他外國網友也留言指出，彩虹眷村地方狹小、位置偏遠，距離台中市中心及其他景點都不近，「除了拍照以外沒什麼活動」。甚至有人坦言「現在的彩虹眷村只是幾條小巷子」，已無當初的靈魂與藝術魅力。此外，也有網友建議若時間足夠，不妨改走南部路線，會有更豐富的旅遊體驗。

除彩虹眷村外，日月潭、九份老街等熱門景點也被提及。部分網友認為，這些「必去」景點在週末與假日期間人潮擁擠，旅遊品質大打折扣，建議避開假日再前往。也有網友點名象山人潮過多，表示「風景雖美，但台灣還有許多不用排隊也能欣賞美景的登山步道」。中正紀念堂也被部分網友認為「除非有表演，否則沒太大吸引力」。

彩虹眷村原為退役榮民黃永阜所居住的干城六村，2008年面臨拆遷，他開始在牆面與地上塗畫童趣彩繪，意外吸引關注，被親切稱為「彩虹爺爺」。當年學生與居民發起「搶救彩虹村」行動，市府保留下來並命名為「彩虹藝術公園」，迅速成為國際景點，年吸引上百萬遊客。

然而，近年因彩虹爺爺與市府產生經營權糾紛，原創文創團隊撤出，市府全面接管，部分牆面被帆布覆蓋，改由「市民創作」填補，導致整體風格與過往大不相同。彩虹爺爺則於2024年初辭世，享嵩壽101歲。市府表示仍會編列預算維護景觀與推廣文化觀光，盼延續這位素人藝術家的創作精神，讓彩虹眷村繼續發光發熱。