大醫院醫生不給問問題！她嘆「難道要一直重複掛號」 網揭殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，去大醫院看診，很看醫師的個性，有些連問題都不能問，還會直接被趕走。示意照／Ingimage

你平常會去大醫院看診嗎？一名女網友分享，去大醫院看診，很看醫師的個性，有些連問題都不能問，還會直接被趕走。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「大醫院醫生都不太給問問題」為題，指出有時候遇到比較有個性的醫師，都不願意多回答問題，或是只願意看一個病症，其餘的都不願意回答或多聽，讓她直呼「如果有超過一個問題，但是同一科別的問題，難不成要一直重複掛號嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「因為健保的關係，很多醫院都是門診時間過了，沒看完的病人都不會給錢，等於多的部分醫師都是做白工」、「因為全民健保壓榨，又不能拒絕病人，看診一個病人得到30元台幣，要是你願意花多少時間看診？3分鐘都嫌多是吧？」、「台灣醫療分級有做跟沒做一樣，一堆人根本不用去醫學中心就醫」、「已經習慣自己先做功課再去看醫生了」。

此外，留言區還有部分醫學系畢業的網友回應「不要有名醫情節，找病人少的醫師，尤其年輕的，或許他會比較有意願跟時間來聽你解釋」、「小診所也是有這種醫生，但大醫院比例確實偏高」、「不要迷信名醫，找年輕的，有帥哥看，還能問到飽」、「掛最好掛的就對了」。

醫師 醫生 健保 診所 醫學中心

