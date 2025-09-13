穿10分鐘就飄汗臭味！達人教洗衣放「1神物」：洗完煥然一新

台灣夏季炎熱，不少人一出門就滿身大汗。一名男網友分享，穿上運動服大概10分鐘就會開始飄出汗臭味，使用過碳酸鈉、抗菌洗衣精清洗都沒用，直到用了家事達人推薦的「檸檬酸」後，洗完一個月都沒有臭味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，自己買的運動服材質舒適好穿，但每次穿10分鐘左右，就會開始飄出汗臭味，試過用過碳酸鈉、衣服冷凍法、抗菌洗衣精等，都沒辦法去除異味。

這名男網友進一步說明，後來看到家事達人分享用「檸檬酸」殺菌，先將衣物浸泡在檸檬酸水中約半小時，泡完用清水洗淨，再丟進洗衣機清洗，結果讓他驚呼「效果超好！洗完的衣服煥然一新」。

貼文一出後，不少網友都表示「謝謝分享，真的超級有用」、「現在每天流汗的衣服，都泡會檸檬酸20分鐘再用水沖洗，脫水完晾乾後，過1、2天累積一些衣服再丟洗衣機洗」、「清除污垢前要先了解污垢的酸鹼性，過碳酸鈉沒用的地方就用檸檬酸，但要注意不要酸鹼中和了，洗衣精也會標示其酸鹼性」、「檸檬酸偶爾來清潔腋下也很有效，因為毛髮容易沉積皂垢之類的產生異味」、「我用含有檸檬酸的洗碗精，效果也很好」。