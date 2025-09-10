擠到快窒息！A7通勤台北每天塞爆 他PO機捷人海圖：連站的空間都沒有

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
A7重劃區鄰近桃園龜山工業區，搭乘機捷到台北市只有6站的距離。一名網友曬出平日早上機捷A7月台的人潮，指出上車後「連站的位置都沒有」，呼籲林口、龜山的議員能協助增加尖峰班次，以舒緩擁擠的人潮。

一名網友在臉書「A7重劃區大小事」發文，PO出早上6點46分從機捷A7體育大學站往台北方向的通勤人潮，從照片中能看出，月台上被通勤民眾擠得水洩不通。原PO更透露，在月台上已經很擠了，更別說上車後連站的空間都沒有，希望林口、龜山的議員能幫忙增加機捷往台北的尖峰班次。

此文一出，不少在地人對通勤時機捷的擁擠感同身受，「月台很小，平台很大，不知道是什麼神鬼設計」、「早上7點到8點的A7，YouBike真的是滿出來，沒地方停可怕」、「而且沒冷氣，快窒息」、「沒錯，上班日爆滿，從台北回A7也是大部分的人下車，A7的人潮確實很多，需要更多大眾交通工具多元改善方式」。

也有內行網友提出機捷的問題，「機捷（桃園機場捷運）目前沒有資金購買新車廂，主要原因是購買新列車（10列）需約60億元」、「當時主策的人想想帶動都市計畫就要有捷運，不願意用不同線，同線又不願意多軌或每站增設避車軌，OK，然後就變成這樣了」、「當時設計動線就很不好了，現在人口增加，狀況更糟」。

也有不少網友提到解決的方式，「買車廂緩不濟急，況且又遇到了系統問題，最快的方法是在尖峰時間把直達車拉幾班增停，這個問題馬上解決」、「真的要增加班次才能解決問題」、「建議把直達車都改成普通車」、「唯一解方就擺在眼見，取消直達車站站都直達，在兩種列車不互相干擾下能快速增加班次」。

