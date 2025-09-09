小型冷鏈中心？柯文哲老家1照片掀「全台大比拚」 他更多驚人配置

民眾黨前主席柯文哲羈押近一年，昨（8）日交保返新竹老家看望柯媽，網友們「歪樓」發現齊聚畫面中出現了3台大冰箱，掀起各大社群熱議。話題隨即延伸到PTT「真的有人家裡有超過一台冰箱嗎？是不是長輩太愛冰東西才有這個需求？」，鄉民紛紛分享自家冰箱數量，形成一場「全台冰箱大調查」。

有一名鄉民更狂，發文「自首」家中冰箱加起來有4台！他表明自己不是餐飲業，除了2台冰箱、2台冷凍櫃(臥式與直立式)，甚至添了3台防潮箱，並回憶2020年新冠疫情剛爆發的時候，感到非常強烈的不安，他雖是外食族但認為冰箱真的不嫌多，果真讓一家人順利度過2021年的三級警戒，且「幾乎沒叫任何外賣，仍能維持餐餐營養均衡」，也貼上這7台電器照片，至今全都正常運轉。

當年PTT討論串中，有人提到防潮箱省電，也可有效保存調味料、海苔、餅乾等怕受潮的食品，他則是早在2019年以前準備了3台防潮櫃，並直言「唯一後悔的是如果再給我一次機會裝潢家裡，我會把整間房子弄成一個巨型防潮箱」。

支持的網友留言表示「直立式冷凍櫃超好用」、「阿嬤的冰箱根本不嫌多」、「北部還真的蠻需要防潮櫃放乾貨」，也有人回應「疫情期間真的很需要」，認為多台冰箱能讓生活更便利。

但也有人持不同意見，認為有點過頭「偏執，不過你高興就好」、「我家也3台，東西那麼多冰箱通常都放到發霉」、「設備是齊全，但你有考慮加強能源嗎？」甚至有人開玩笑說「把家裡做成防潮箱，你是法老王嗎？」