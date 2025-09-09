從嚮往到選擇離開！大馬人揭台灣生活現實面 網一看全點頭

近日，有位來自馬來西亞的網友在Dcard分享，自已從嚮往台灣，到最後選擇離開台灣、回到馬國生活的轉折歷程。他自述，從小深受台劇影響，對台灣心生嚮往，並於高中畢業後赴台就讀國立大學，期間他結識了許多朋友，也遇見了未來的太太。

原PO指出，自己畢業後選擇留台工作，收入穩定，但隨著台灣房價高漲、租屋品質不穩，他與太太開始考慮是否乾脆買房。然而，看房過程中，他屢次質疑自己：「花上千萬買中古屋值得嗎？我真的願意每天騎機車上下班嗎？」再加上家境背景差異，來自月薪僅一萬台幣的家庭，讓他難以接受台灣高房價的生活壓力。

除了居住問題，他也無法適應台灣的機車通勤文化，曾因交通事故摔倒受傷，讓他對生活安全感產生動搖。再加上職場競爭壓力，使他與太太在工作中屢遭PUA（心理操控手法，精神控制或剝削他人），同時岳母也經常插手生活，讓兩人身心俱疲。最後，他抱著可能分手的想法，向當時尚未結婚的太太提出：「我們不買房了，我想回馬來西亞生活，妳要一起來嗎？我們放棄現在的薪水，去嘗試一個可能會更開心的生活。」

而如今，他在大吉隆坡購得一間24坪新電梯大樓，總價約360萬台幣，居住品質高，社區設施完整。雖然收入不如在台灣時，但工作朝九晚五，開車上下班，生活壓力明顯下降。太太原先因英文不好，起初比較辛苦，但也漸漸適應當地生活節奏，且生活不再被多管閒事，讓太太明顯更加快樂。原PO也在文末坦言：「物質生活上不像在台灣時，想買什麼就買什麼，但至少環境有變好吧？」

貼文引發網友熱議，「想到我電機系的大學室友，後來也回大馬，說不習慣科技業高壓力」、「我男友也是馬來西亞的華人，也一直在思考要在哪裡生活…台灣真的房價太高，和薪資收入不成正比」、「台灣房價一直是年輕人承受不起的重」。