搭台鐵調整椅背遭怒拍喝斥！她嘆「這不是乘客權利嗎」 網挺一招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
多數長途大眾運輸工具的座椅都設有可調式椅背，但也常因此引發爭議。 示意圖／Ingimage
為確保旅途舒適，多數長途大眾運輸工具的座椅都設有可調式椅背，但也常因此引發爭議。近日，有網友在Dcard上發文，表示自己搭乘火車時將椅背往後調整，卻遭其他乘客用力拍椅子要求調回，讓她不禁疑惑調節椅子不是乘客的權利嗎？

原PO坦言，當天所坐的位置是車廂入口的第一排，座位後就是牆壁。過去曾有人將體積龐大的行李堆放在那裡，或是站在後方、手扶椅背，不斷碰觸到她的頭，留下相當糟糕的經驗。因此，原PO一坐下便先將椅背向後調低，沒想到有位外籍移工為了放置行李箱，語氣強硬地要求她調回椅背。原PO則回應自己有買票，這是她的位置，對方卻大力拍了兩下椅背，喝斥：「我也有買票！大家都買票！妳椅子弄成這樣我要怎麼進去！」

原PO表示，她理解台鐵未設置大型行李置放區的不便，但對方的態度仍令她相當不舒服。但礙於全車廂看著他們對質，只好稍稍調回椅背，並提醒對方買的只是站票，已有足夠空間可站立。所幸對方後來似乎嫌擁擠，轉往其他車廂。原PO也在文末無奈詢問：「把椅子往後調應該是乘客的權利吧？」

貼文一經發出便引來熱議，「直接叫列車長來即可」、「是我的話就傳簡訊請車長來處理了」、「請車長處理吧，搭火車真的很容易遇到不爽的人和事」、「這種時候不要自己出頭，直接打給台鐵叫列車長來」。

也有網友提出自己的看法，「他本來就不能把行李放那，椅子後面是腳踏板，看也知道不是給別人放行李的地方」、「思考一下為啥會有那個區域吧？不就是可以讓你椅子往後倒嗎？」、「有調整權利，是賣太多站票的台鐵的問題」。

台鐵 火車 椅子 行李箱 大眾運輸

