鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

聯合新聞網／ 綜合報導
小籠包名店鼎泰豐遲遲未到台南展店，在地粉專分析十大搞笑原因，笑稱「就是不敢」。圖／擷自臉書粉專《熱血玩台南》
小籠包名店鼎泰豐遲遲未到台南展店，在地粉專分析十大搞笑原因，笑稱「就是不敢」。圖／擷自臉書粉專《熱血玩台南》

鼎泰豐小籠包在國內外名氣響叮噹，台北、新竹、台中、高雄都能吃到，連海外也插旗成功，但「美食一級戰區」台南卻始終沒等到。對此，在地臉書粉專《熱血玩台南》就幽默整理出「鼎泰豐不敢來台南的十大理由」，讓不少鄉親看完直呼太中肯。

粉專指出，首先是「地段被飲料店搶光」，台南黃金店面不是手搖飲就是咖啡館，鼎泰豐想插旗，恐怕得跟某飲料店爭門口招牌位置。再來「台南人太會吃」，早餐鹹粥配牛肉湯、午餐鱔魚意麵、晚餐米糕，每餐都是滿滿火力，小籠包可能得等到宵夜時段才有人想起。

在口味上，鼎泰豐的排骨炒飯雖經典，但原PO笑稱「不夠台」，比不上在地香腸炒飯加滷味拼盤的銷魂組合。至於鼎泰豐標榜的細緻服務，恐怕也敵不過台南阿姨端碗鹹粥時的一句「內用外帶？」那份霸氣豪邁。

另外，台南在地小籠包名店眾多，就連早餐店都能吃到水準不俗的小籠包，競爭力可說強到爆表；而且美食密度極高，「走幾步就遇到肉燥飯，轉角又冒出牛肉湯」，鼎泰豐若進駐，還沒開幕就可能被小吃海浪淹沒。

最後，粉專點名「CP值不夠」與「鼎泰豐不敢」兩大原因：小籠包一籠吃不飽、價格又不算親民，台南人最愛精打細算；至於「不敢」，則是因為台南人嘴巴太挑，若生意不如預期，對名店來說可真是丟臉。

貼文曝光後，吸引不少網友留言，「句句中肯」、「台南好吃的及能選擇的太多了」、「阿姨們霸氣喊帥哥、美女的親切感完勝」、「小籠包不夠甜」、「確實台南人的嘴不好呼弄的」。雖說不少鄉親自豪自家的在地美味，但也有人真心喊話，期待未來能在台南也吃得到鼎泰豐。

