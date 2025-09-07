他見鄰居在公寓樓梯間燒金紙「太超過」 網傻眼：沒弄好會變超渡

昨（6）日是一年一度的中元節，家家戶戶忙著舉辦普渡儀式，一名網友在Threads透露，鄰居竟然直接在老公寓的樓梯間燒金紙，嚇得他直呼「是不是有點太超過了」。

原PO傻眼表示，自己絕對尊重普渡拜拜燒金紙，不過在樓梯間這樣燒實在太超過，不理解鄰居是不是覺得能承擔發生意外的風險，也透露有向當事人反映，鄰居僅回應「會改進」。荒謬的畫面讓原PO忍不住呼籲，「容忍只會讓憾事發生」，為了其它住戶安全真的必須阻止，同時強調「再有下一次我絕對會報警」。

貼文也讓不少人看了非常震驚，「這不是普渡，這沒弄好是超渡」、「我覺得這次就要報警，下一次可能就沒辦法報警了」、「這個太扯了，我們住公寓5樓，但我媽媽都會到1樓燒金紙」、「你的鄰居真的太可怕了，如果因為他這樣的行為害得整棟人深陷危險，真的可以報警檢舉他」、「鄰居的行為讓整棟樓的住戶都在承擔這種風險，這是非常不負責任的，在安全面前，是沒有任何妥協的餘地，更沒有下次」。

貼文底下出現許多苦主共鳴，「你會發現公寓型的樓梯紅色那個把手，都會被燒到融掉，就是這樣燒的」、「我的鄰居也是這樣，然後重點是他行動不方便，燒金紙的地方上面還曬衣服」、「幾年前我家華夏社區鄰居也做過這傻事，偷偷在住家燒紙錢，然後消防系統大響，樓梯間煙霧瀰漫，然後消防隊來現場」。