出國該不該帶登機箱？網更推1神物：大容量又不佔空間

你出國會帶登機箱還是買托運行李？一名女網友表示，自己只要出國就很愛買東西，裝在登機箱會比較省力，但他的登機箱本身就快5公斤，怕裝不了太多，一下就超重。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「出國該不該帶登機箱？」為題，指出自己出國喜歡買很多東西，若帶登機箱不用手拿很方便，因手提行李限制10公斤，但登機箱本身已將近5公斤，怕只放幾樣東西就超重，讓她猶豫不決。

貼文一出後，不少網友都表示「找更輕的登機箱，到時候買太多就直接用托運」、「如果想優雅的走選登機箱，想裝很多東西選行李袋」、「看狀況，如果我帶電腦的時候，就會帶登機箱（怕撞），不然都是用超大旅行袋」、「去的時候把登機箱塞在托運裡面，回程買多了可以用登機箱裝，我都這樣做」、「不推登機箱，真的裝不了什麼東西，就超重了」。

此外，也有網友大推行李袋，回應「我都是多帶一個可以收折的行李袋，不佔重量空間」、「帶行李袋就好，登機箱不方便」、「買可以折疊的行李袋」、「行李袋當作回程托運行李用，這樣就可以大買特買了」、「行李袋，幾乎沒重量又便宜，一百多的就買得到了」。