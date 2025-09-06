訂日本餐廳被嘮叨！台灣人1壞習慣出名 他嘆：被店家極度厭惡

不少台灣人出國旅遊首選日本，不過，一名網友分享，近期想訂一家日本烤肉店，卻發現店家態度相當不耐煩，還特別強調「確定就一定要來喔！」，才知道有不少台灣人請人代訂，最後卻沒出現，讓店家很反感。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期和女友去日本旅遊，想吃一間烤肉店，打電話預訂時，店員直接詢問「是不是台灣代訂？」，確認是本人訂位後才勉強同意，還不斷叮囑「確定就一定要來喔！」，後來才發現很多台灣人請代訂，最後又放鳥不來，導致店家不喜歡接外國客。

貼文一出後，不少網友都表示「好慘欸，丟臉丟到國外」、「台灣人果然到哪裡都愛放鳥」、「真的很討厭一堆習慣不好的人拖累其他人，搞得現在很多日本好吃的老店都不給非日本人訂」、「我們台灣人的水準真的沒有自己想像中的高，只要有做過服務相關性質的工作都會很有感」、「訂了就要去，不去要打去取消，我以為這是常識，原來不是嗎？」、「台灣人現在風氣這麼差了嗎？」。

對此，原PO也回應「沒想到無意間獲得這麼多消息，拜託去日本旅遊的台灣人，保持良好的素質，不要把壞習慣帶到國外，在對話過程，我都感到店家已經極度厭惡台灣人了，所以拜託拜託！保持良好素質」。