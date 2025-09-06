聽新聞
50嵐「隱藏點法」曝光！一票網友大推：完全另一個層次
你知道50嵐的隱藏喝法嗎？一名網友分享，50嵐其實可以客製化「加厚」，可以選擇茶飲或鮮奶加厚，直呼「口感之好」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，在50嵐點飲料時，可以跟店員告知要「加厚」，可以選擇「茶飲加厚」或是「鮮奶加厚」，直呼「愛奶的我，一率奶加厚，口感之好！」。
貼文一出後，不少網友都表示「鐵粉的我竟然不知道，白活18年了」、「50嵐拿鐵類一律無糖去冰，奶味超重，別家辦不到」、「最愛喝五十嵐的紅茶拿鐵了，下次要去點加厚版」、「我姑姑每次點四季春都會加厚，但我還真的不知道奶也能加厚」、「重焙烏龍拿鐵加厚，完全是另一個層次」、「我這個禮拜要喝爆加厚系列」。
此外，留言區也釣出50嵐員工，回應「不管是奶精、鮮奶、珍珠餡料，都可以跟店員說要多一點或少一點，但要注意不要講成多一份，多一份是需要加錢的」、「北區科普一下：北區叫『茶味重』或『奶味重』，奶味重要+10元」。
